Nourrir les poissons d’élevage avec des insectes, la fausse bonne idée écologique

France-Soir Publié le 12 octobre 2026 - 18:50

Présentées comme une solution pour limiter la surpêche, les farines d’insectes et de soja devaient rendre l’aquaculture plus durable. Leur production révèle en fait de lourdes contradictions environnementales, tandis que les difficultés économiques des élevages d’insectes remettent en cause les promesses de cette nouvelle industrie.

L’industrie aquacole peine à trouver une alimentation véritablement durable pour ses poissons. Dans une enquête publiée par Reporterre, les limites des alternatives à la farine de poisson sont mises en lumière. Cette dernière, fabriquée à partir de poissons sauvages, absorbe plus d’un cinquième des captures marines mondiales. Elle sert notamment à nourrir les saumons, les crevettes et les thons d’élevage. Certains thons peuvent ainsi consommer plus de quinze fois leur poids en poissons sauvages.

Pour sortir de cette dépendance, les industriels ont massivement investi dans les protéines d’insectes. L’entreprise française Ynsect incarnait cette ambition. Soutenue par plus de 500 millions de dollars d'investissements privés et au moins 170 millions d’euros d’argent public, elle devait révolutionner l’alimentation animale. Son usine géante de Poulainville, dans la Somme, a pourtant cessé de fonctionner. L’entreprise a été liquidée en décembre 2025, faute d’avoir trouvé un modèle économique viable.

Au-delà du coût de production, le bilan écologique des insectes pose problème. Leur élevage devait valoriser les déchets alimentaires en les transformant en protéines, mais la réglementation européenne interdit l'utilisation de nombreux déchets pour leur alimentation, notamment pour des raisons sanitaires. Les producteurs utilisent donc largement des céréales, des fruits et des légumes qui pourraient servir directement à nourrir des humains ou d’autres animaux.

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