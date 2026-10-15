Derrière les portes closes, la politique de géo-ingénierie solaire se déplace

De plus en plus de politiciens aux États-Unis et dans le monde examinent les technologies réfléchissant la lumière du soleil, ont déclaré deux experts.

Corbin Hiar 23/09/2026

Les décideurs politiques des États-Unis et de l’Union européenne considèrent les technologies qui limitent la lumière du soleil comme un outil potentiel pour freiner le réchauffement climatique – même si elles ne sont pas encore disposées à le dire publiquement, ont déclaré deux anciens initiés du gouvernement ce mois-ci.

L'acceptation potentielle de la géo-ingénierie solaire a été rendue possible en partie par certains groupes environnementaux traditionnels et Leaders de la politique climatique, qui ont commencé à appeler ouvertement à davantage de recherches sur les technologies réfléchissant la lumière du soleil, a déclaré Cynthia Scharf, qui a précédemment été chef des communications stratégiques sur le climat pour le secrétaire général de l'ONU.

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https://www.politico.com/news/2026/09/23/solar-geoengineering-politics-shift-01073177