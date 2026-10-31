Pologne : 48 heures après la menace de Polexit de Kaczynski, la police anti-émeute investit le Tribunal constitutionnel et le président Nawrocki fait demi-tour en vol

France-Soir Publié le 31 octobre 2026 - 12:20

En Pologne, Jaroslaw Kaczynski président du parti conservateur Droit et justice, a osé parler mercredi de négocier une sortie de l'Union européenne, déclenchant l'ire du premier ministre pro Bruxelles Donald Tusk. Vendredi soir, la police anti-émeute bouclait le Tribunal constitutionnel pendant que le président Karol Nawrocki faisait demi-tour en plein vol vers l'Afrique.

Si en Roumanie, une cour constitutionnelle peut annuler une présidentielle et écarter le candidat arrivé en tête, en Hongrie, une majorité fraîchement élue peut réécrire la Constitution, avec effet rétroactif, pour qu'un ancien Premier ministre ne gouverne plus jamais, en Allemagne, le premier parti d'opposition peut être classé extrémiste par le renseignement intérieur et vivre sous la menace d'une interdiction, en France, la principale figure de l'opposition peut être condamnée en appel à un an sous bracelet électronique, à neuf mois de la présidentielle, en Espagne, un chef de gouvernement reste en place pendant que son épouse, son frère et son ancien procureur général ont affaire à la justice, en Pologne par contre, on prend d'assault le Tribunal constitutionnel, sans procédure de l'article 7, sans gel de fonds, sans même que Bruxelles ne s'en émeuve, quand le président de la république est en vol vers l'Afrique… Pour cela, il faut simplement être du bon côté de la Commission européenne.

Mercredi dernier, au Forum de Krynica, Jaroslaw Kaczynski, chef de Droit et Justice (PiS) et principal dirigeant de l'opposition, lâche quelques mots tabous. Si les réformes n'aboutissent pas, la Pologne pourrait négocier sa sortie de l'Europe. Il réclame la suppression de la Commission, un organe "très néfaste", et un nouveau traité entre États. La méthode est dure et risquée, reconnaît-il, mais la situation la justifie si tout le reste échoue.

La suite :

www.francesoir.fr/politique-monde/pologne-kaczynski-menace-de-claquer-la-porte-de-l-ue-si-la-commission-n-est-pas