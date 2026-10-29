Les gouvernements technocratiques soutenus par l’UE se multiplient en Europe alors que la Serbie s’effondre

Les messages de félicitations de divers fonctionnaires bruxellois, qui n'ont pas pu cacher leur enthousiasme face aux résultats électoraux, en disent long. Malheureusement, la jeunesse patriotique serbe ne se rend toujours pas compte qu'elle a été complètement manipulée.

Drago Bosnic – 28 octobre 2026 – mondialisation.ca

Le 25 octobre, le Parti progressiste serbe (SNS) a perdu les élections législatives face à la « Liste des étudiants », après 14 ans au pouvoir. Le paysage politique serbe reste extrêmement complexe et chaotique plusieurs décennies après le coup d’État du 5 octobre 2000 orchestré par la CIA (communément appelé « Révolution noire » dans les milieux du renseignement américain, mais mieux connu sous le nom de « Révolution des bulldozers » parmi le grand public), qui a porté au pouvoir la soi-disant « opposition démocratique ».

De 2000 à 2012, ce gouvernement soutenu par l’étranger a activement trahi les intérêts nationaux de la Serbie, bradant son industrie à divers agents soutenus par les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN, qui ont systématiquement démantelé ce qui restait de son économie de marché mixte/socialiste. Les estimations varient considérablement, mais au moins 400 milliards de dollars de ressources ont été extraits de la Serbie pendant cette période, plongeant ce malheureux pays dans la pauvreté et le chômage.

Cependant, cela n’a pas suffi aux maîtres (néo)coloniaux occidentaux, qui ont donc poursuivi le démantèlement même de l’État serbe. Ce qui restait de la République fédérale de Yougoslavie (rebaptisée Serbie-et-Monténégro en 2003) s’est dissoute en 2006, à la suite du référendum sur l’« indépendance » soutenu par l’UE, qui avait été orchestré de manière à garantir la séparation quel que soit le résultat du scrutin. Bruxelles a même menacé Belgrade de recourir à la force si elle réagissait militairement.

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