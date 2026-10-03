https://x.com/ClintelOrg/status/2106295178730361168

La menace change. La machinerie politique reste la même.

@tilakdoshi expose le parallèle inconfortable : pendant des années, les citoyens ont été appelés à faire des sacrifices pour « sauver la planète ». Aujourd’hui, on leur demande d’en faire pour une guerre imminente avec la Russie. Pendant ce temps, les prix de l’énergie élevés, le départ des industries et le déclin économique persistent — des problèmes que les dirigeants européens ont contribué à créer.

Doshi pose une question embarrassante : pourquoi la Russie, avec ses vastes ressources naturelles, voudrait-elle attaquer une Europe qui s’est affaiblie économiquement et qui dispose de peu de ressources propres ?

Son argument : un ennemi étranger offre à un establishment en échec une issue de secours. Au lieu de rendre des comptes pour ses politiques, il rallie le public autour d’une nouvelle peur.

Le traitement des dissidents est familier, lui aussi. Contestez la politique climatique et vous êtes un « négationniste du climat ». Contestez la rhétorique de guerre et vous êtes une « marionnette de Poutine ». Les étiquettes remplacent les arguments ; la censure étouffe le débat. Les réalistes du climat, comme Clintel, connaissent cette méthode par cœur. Une politique qui a constamment besoin de la peur mérite un examen constant.