https://x.com/JaumeFarrerons/status/2116319048875090414

CYLUS, l’entreprise israélienne qui contrôle la sécurité technique du TGV Madrid-Séville, a été fondée par des militaires de l’unité 81, Amir Levintal et Miki Shifman. Cylus est une entreprise israélienne sous-traitante en 2021 de la française Thales pour s'occuper de la sécurité technique du TGV Madrid-Seville.

Je transcris : « Cylus a été fondée en 2017 par Amir Levintal et Miki Shifman, deux professionnels qui avaient servi dans l'Unité 81 des Forces de Défense d'Israël, liée au développement de technologies militaires et de renseignement. »

Source : https://economiadigital.es/empresas/pardo-vera-expresidenta-adif-ficho-2024-empresa-israeli-subcontrato-thales-seguridad-ave-madrid-sevilla.html

Qu'est-ce que l'Unité 81 des Forces de Défense d'Israël ? De l'IA de Google : L'Unité 81 (Yechida Shmone Achat) est une unité technologique hautement classifiée appartenant à la Division des Opérations Spéciales de la Direction du Renseignement Militaire des Forces de Défense d'Israël (FID). [1] »

Caractéristiques principales : Origine et fonction : Fondée en 1948, elle est chargée de concevoir, construire, fournir et adapter des solutions technologiques avancées, des prototypes et des équipements de surveillance pour les forces spéciales, les commandos et les unités d'espionnage. [1, 2]

Différence avec d'autres unités : Contrairement à l'Unité 8200 (centrée principalement sur le renseignement de signaux et le cyberespionnage), l'Unité 81 fonctionne comme un "atelier" technologique d'ingénierie et de matériel sur mesure pour des missions spéciales. [1, 2, 3, 4] »

Reconnaissances : Elle a reçu de multiples décorations, y compris plus de 40 Prix de la Défense d'Israël (Israel Defense Prizes) et une Médaille d'Appréciation du Chef d'État-Major en 2016. [1]

Impact sur le secteur civil : À l'instar d'autres divisions technologiques d'élite en Israël, beaucoup de ses vétérans ont fondé des entreprises de haute technologie et de cybersécurité après avoir terminé leur service » (sic).

https://www.economiadigital.es/empresas/pardo-vera-expresidenta-adif-ficho-2024-empresa-israeli-subcontrato-thales-seguridad-ave-madrid-sevilla.html

https://inteligenciageopolitica.es/cylus-la-empresa-isreli-de-ciberseguridad-ferroviaria-vinculada-a-la-red-espanola/

https://x.com/JaumeFarrerons/status/2115404032952922296

Les entreprises israéliennes Cylus et Israël Aérospace Industries (IAI) et la sécurité technique de RENFE.

Posez la question à l'IA : une entreprise israélienne a-t-elle un lien avec la sécurité technique des trains de RENFE ?

« 1/ Cylus (Cybersécurité ferroviaire). Implication : Il s'agit d'une entreprise israélienne axée sur la protection des systèmes critiques de contrôle des trains contre les attaques informatiques susceptibles de modifier les signaux de circulation ou les commandes de freinage. Lien avec Renfe : Cylus n'exploite pas le système de conduite, mais collabore étroitement au sein de l'écosystème technique espagnol » (sic).

« 2/ Israel Aerospace Industries (IAI), via ALSTOM : Selon les informations d'Israel Económico, IAI (par le biais de sa filiale spécialisée en radars et défense ELTA) s'est associée à la société indienne DCX Systems pour lancer la startup de mobilité intelligente NIART.

Cette nouvelle entreprise développe précisément des technologies de sécurité active pour éviter les collisions et les déraillements. Le lien avec les systèmes à Grande Vitesse et l'écosystème de Renfe se concrétise à travers les points suivants :

Technologie du système : Ils ont intégré un radar numérique de grade militaire avec des capteurs électro-optiques multispectraux placés sur les locomotives. Cela permet d'identifier des éléments dangereux (comme des véhicules, des rochers ou des personnes) à une distance allant jusqu'à 1 200 mètres, fonctionnant par n'importe quel temps pour alerter le conducteur et faciliter un freinage sécurisé.

Lien avec les fournisseurs de Renfe : Bien qu'aucun contrat direct n'ait été enregistré entre Renfe et IAI, la startup NIART a achevé avec succès des essais et des démonstrations opérationnelles en collaboration avec Alstom. Alstom est l'un des principaux fabricants des trains à Grande Vitesse utilisés par Renfe en Espagne, en plus de gérer une grande partie de leur maintenance, servant de canal d'intégration pour ce type de technologies de conduite autonome » (sic).

https://agenciaajn.com/noticia/tecnologia-israeli-evita-ciberataques-en-ferrocarriles-y-metros-93621