Pétition visant à soumettre les trainées chimiques (CHEMTRAILS) et leurs conséquences à l’examen d’une commission d’enquête parlementaire

Christian COTTEN 30/10/2026 - Identifiant: N°2448

Article 24, al1 de la Constitution de 1958 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »

Article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

La présente pétition a pour objet de demander la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les trainées aéronautiques voilant le ciel, leur composition, leur persistance dans l’atmosphère (patrimoine commun de l’humanité), leur éventuelle utilisation pour manipuler le climat, leur impact sur la pollution de l’air, des sols, de l’eau de pluie, des cultures, des végétaux et leur possibilité de favoriser notamment les feux de forêts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

De nombreux citoyennes et citoyens ont observé depuis quelques années des changements de nature des rejets aériens dans le ciel français. Avant les années 90-2000, le ciel était bleu et les traces d’aéronefs disparaissaient rapidement après leur rejet. Désormais, nous constatons que ces traces provoquent des trainées persistantes dans le ciel, pourtant, la nature des carburants n'a pas changé. Ces traces forment souvent un « quadrillage » du ciel, qui, en s’épaississant, finit par former un voile couvrant ensuite le soleil pour le reste de la journée.

Un tel phénomène ne manque pas de poser question dans la population. Vapeur d’eau ? Cirrus artificiels de type nouveau ? Géo-ingénierie, « trainées chimiques / chemtrails » pour manipuler le climat ? Gestion du rayonnement solaire, manipulation de l’effet de serre ?

De nombreux documents « déclassifiés » par la Central Intelligence Agency (CIA) démontrent que la Géo-ingénierie et les manipulations du climat n’en sont pas à leurs débuts, puisqu’un des premiers documents titré « WEATHER MODIFICATION » (Modification de la météo) dates de 1965. STORMFURY (1962-1983 – dispersion d’iodure d'argent AgI dans les ouragans) et POPEYE (1966-1972 guerre du Vietnam – ensemencement des nuages), démontrent que ces théories sont passées depuis bien longtemps à la pratique.

En France, l’ANELFA annonce l’installation de 1170 générateurs pour 2026 destinés à introduire artificiellement dans les nuages des noyaux d’iodure d’argent.

Quelles modifications climatiques les scientifiques sont-ils capables de réaliser en 2026, 60 ans après « WEATHER MODIFICATION » en combinaison avec des technologies électromagnétiques comme HAARP, certainement miniaturisées aujourd’hui ?

Le sujet est aujourd’hui suffisamment sérieux pour que 31 États américains préparent des lois pour interdire la pulvérisation de « chemtrails ». Le TENNESSEE - SB 2691 / HB 2063 (2024), la FLORIDE Statutes § 403.411, issu de CS/CS/SB 56 (2025), Chapter 2025-157 et la LOUISIANE - Act No. 95 (2025), Senate Bill 46, /La. R.S. 30 :2057(A)(3) (2025) ont déjà interdit ces « chemtrails » pour protéger leur ciel bleu.

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https://petitions.senat.fr/initiatives/i-2448