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Ciel Voilé

L'UE vue de Pologne

1 Novembre 2026, 19:37pm

L'UE vue de Pologne

https://x.com/JJansaSDS/status/2116567381375910254

Quand nous avons décidé d’adhérer à l’UE, personne n’imaginait qu’il serait possible, dans l’un de ses États membres ou dans l’Union en général, de faire sans conséquences :

1. Annuler les élections présidentielles (Roumanie) ;

2. Supprimer une émission d’information sur la télévision publique nationale (Hongrie) ;

3. Envoyer la police au Tribunal constitutionnel (Pologne) ;

4. Trois semaines avant les élections, envoyer en prison le président du parti qui mène dans les sondages (Slovénie) ;

5. Occuper la télévision publique nationale avec la police et remplacer la direction (Pologne) ;

6. Mettre fin aux mandats de la direction de la télévision publique nationale et procéder à une purge des employés (Slovénie) ;

7. Envoyer en prison des membres du précédent gouvernement sans possibilité de défense (Hongrie) ;

8. Accorder près d’un million de nationalités à des migrants illégaux par une procédure accélérée (Espagne) ;

9. Fermer la nouvelle centrale nucléaire et construire un gazoduc vers la Russie (Allemagne) ;

10. Taxer les sources d’énergie carbonée tout en fermant les centrales nucléaires et en délocalisant l’industrie vers des pays à faibles normes écologiques sous prétexte de sauver ainsi la planète.

L’UE qui est née doit désormais se sauver elle-même d’elle-même.

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B
Beatrice
01/11/2026 19:50
UE n'est qu'un ramassis de politiciens corrompus chapeautés par une personne non élue dont la famille était nazie. Si les personnes y croient encore, c'est triste, mais je pense que tout le monde commence à voir ce qui se passe... je l'espère en tous les cas avec l'aide de Dieu.
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