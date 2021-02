Questions à Jean-Loup Izambert

Le 26 février 2021

Entretien avec Jean-Loup Izambert - Le virus et le Président. Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'Histoire , IS Editions, Décembre 2020





Jean-Loup Izambert & Claude Janvier, Le Virus et le Président. Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'Histoire , IS Editions, Décembre 2020, 268 p., 20 €





P arutions.com : Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel a été votre parcours, pour que le lecteur comprenne mieux votre angle d'attaque ?



Jean-Loup Izambert : J’ai fait mes études secondaires dans l’agriculture en travaillant à la ferme ce qui m’a permis d’acquérir un savoir faire certain pour retourner les litières de la grande finance après m’être fait la main avec celles des vaches. Etudes supérieures à Paris à l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, des Hautes Etudes Internationales et l’Ecole supérieure de journalisme. J’ai choisi le métier de journaliste car je souhaitais exercer une profession dans laquelle on doit mettre régulièrement ses connaissances à jour, apprendre toujours et faire partager au grand public les choses complexes, principalement de l’économie et de la finance qui sont au cœur de l’activité humaine. J’ai travaillé dans différents métiers de la presse, du secrétariat de rédaction à l’enquête en passant par le reportage et des rédactions en chef. Par ailleurs, j’ai également travaillé comme conseil en communication de collectivités territoriales, de PME-PMI et de grands comptes. Cet autre métier m’a permis de financer mes enquêtes au long cours. En France, les journaux avancent rarement les frais lorsque vous travaillez sur des affaires sensibles. Or, certaines enquêtes se déroulent parfois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et exigent parfois des déplacements et séjours à l’étranger. J’ai travaillé pour des titres très divers comme le mensuel économique et financier du groupe Les Echos, L’Humanité et son hebdomadaire, VSD du temps où, sous la direction de François Siegel, l’enquête y avait encore une place, PME Affaires . J’ai également collaboré avec des médias étrangers allemands, russes, finlandais, anglais et italiens. Les difficultés pour publier mes enquêtes dans la presse m’ont aiguillé vers le livre. Ma rencontre avec Harald Benoliel, fondateur de IS Edition, m’a permis de continuer de publier mon travail aux côtés d’auteurs très différents. Une fois les manuscrits acceptés par le comité de lecture, dans cette petite structure souple et réactive l’auteur peut devenir aussi force de proposition en étant associé aux différents moments de fabrication et de promotion du livre. Cette coopération continue depuis 2015 dans une confiance réciproque a façonné un tandem auteur-éditeur véritable «militant du Livre».



Parutions.com : Dans Crimes sans châtiment et les deux tomes de 56 , vous émettez de graves accusations à l'encontre de dirigeants politiques et de grands patrons de sociétés transnationales dans la déstabilisation des pays au Moyen-Orient dont la Syrie par l'intermédiaire des Frères musulmans et d'autres organisations. Vous mettez en cause une politique économique européenne via les Etats-Unis non seulement pour déposséder les pays de leur souveraineté, mais pour financer le terrorisme (prétendument dénoncé) afin de piller des ressources au Moyen-Orient. Pouvez-vous résumer succinctement l'objectif ?