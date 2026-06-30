Vénézuéla : trafic d'enfants, vols après les séismes
Je regardais des vidéos en provenance du Venezuela, et la situation là-bas est bien pire que ce que l'on peut imaginer. Je n'ai pas toutes les réponses ; tout ce que je peux faire, c'est utiliser ma plateforme et ma communauté pour sensibiliser le public à ce problème. Apparemment, la police et l'armée empêchent les gens qui cherchent leurs proches d'accéder aux zones où ils doivent se rendre. Mais ce qui est vraiment effroyable, c'est qu'ils semblent s'emparer d'enfants traumatisés et orphelins pour les livrer au trafic d'enfants. Cela me brise le cœur, évidemment : jusqu'où peut aller la cruauté ? Utiliser une tragédie aussi horrible pour ensuite passer à l'étape suivante et enlever des enfants... c'est une véritable tache sur l'humanité.
Ce ne sont même pas des êtres humains qui agissent ainsi ; ces gens sont mauvais, ils ne sont pas comme nous. Pourtant, c'est bien la réalité à laquelle nous sommes confrontés. De plus, la police dépouille les gens de ce qu'il leur reste au milieu des décombres ; ils volent tout, c'est tout simplement atroce. Comme je l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis très attaché à l'Amérique latine — je vis au Mexique, je connais bien ces populations — et je veux simplement partager leur souffrance dans l'espoir de sensibiliser les gens, car ce qui se passe là-bas dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, s'il vous plaît, partagez ce message.
À gauche, nous avons également l'une des personnes durement touchées. J'aimerais d'abord que vous me donniez vos nom et prénom, s'il vous plaît. Je suis Noraima Perez, serveuse à la clinique Camurive ; je suis ici parce que je suis touchée par ce drame : mes quatre enfants ont disparu.
Ma fille, Aranza Lopez, a été évacuée vivante, mais elle a été enregistrée sous un nom de famille qui n'est pas le sien ; dans les registres de la sécurité sociale, elle figure sous le nom d'Aranza Vergara. Je l'ai cherchée dans tous les hôpitaux de Caracas, mais on ne la trouve nulle part, pas même dans les établissements où elle a été transférée.
Nous avons besoin d'une aide internationale et il faut que cela se sache à l'étranger : on vole les enfants de Vargas. On dépouille les enfants de Vargas de leur nom de famille pour leur en attribuer d'autres et les emmener. Pourquoi ne puis-je pas retrouver ma fille à l'hôpital Perez Carreño ? Je suis allée la chercher, mais je ne la trouve pas.
FLASH INFO - Depuis le séisme au Venezuela, le dernier bilan officiel fait état d’au moins 1 430 morts et plus de 50 000 disparus. Des alertes circulent sur les réseaux concernant des enlèvements d’enfants orphelins ou séparés de leurs familles !