Vénézuéla : trafic d'enfants, vols après les séismes

Je regardais des vidéos en provenance du Venezuela, et la situation là-bas est bien pire que ce que l'on peut imaginer. Je n'ai pas toutes les réponses ; tout ce que je peux faire, c'est utiliser ma plateforme et ma communauté pour sensibiliser le public à ce problème. Apparemment, la police et l'armée empêchent les gens qui cherchent leurs proches d'accéder aux zones où ils doivent se rendre. Mais ce qui est vraiment effroyable, c'est qu'ils semblent s'emparer d'enfants traumatisés et orphelins pour les livrer au trafic d'enfants. Cela me brise le cœur, évidemment : jusqu'où peut aller la cruauté ? Utiliser une tragédie aussi horrible pour ensuite passer à l'étape suivante et enlever des enfants... c'est une véritable tache sur l'humanité.





Ce ne sont même pas des êtres humains qui agissent ainsi ; ces gens sont mauvais, ils ne sont pas comme nous. Pourtant, c'est bien la réalité à laquelle nous sommes confrontés. De plus, la police dépouille les gens de ce qu'il leur reste au milieu des décombres ; ils volent tout, c'est tout simplement atroce. Comme je l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis très attaché à l'Amérique latine — je vis au Mexique, je connais bien ces populations — et je veux simplement partager leur souffrance dans l'espoir de sensibiliser les gens, car ce qui se passe là-bas dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, s'il vous plaît, partagez ce message.



