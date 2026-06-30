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Ciel Voilé

Bruxelles : 17 milliards d'euros pour subventionner 37 000 ONG, le Parlement européen ouvre enfin une enquête

30 Juin 2026, 17:46pm

Bruxelles : 17 milliards d'euros pour subventionner 37 000 ONG, le Parlement européen ouvre enfin une enquête

Le courrier des stratèges


 

Entre 2019 et 2023, la Commission européenne aurait distribué près de 17 milliards d’euros à quelque 37 000 ONG et groupes d’intérêt. Après des mois de révélations sur des financements ayant parfois servi à des activités de lobbying, le Parlement européen a décidé de créer un groupe de travail chargé de faire toute la lumière sur ces pratiques. Une affaire qui soulève des questions majeures sur l’usage de l’argent des contribuables européens et sur l’impartialité des institutions.

Le scandale autour de l’attribution de financement à des ONG par la Commission européenne s’intensifie. Une nouvelle plainte accusant deux anciens commissaires européens d’avoir alloué illégalement des subventions à des organisations entre 2019 et 2024 afin de financer des activités de lobbying a été déposée. Selon des sources, 17 milliards d’euros ont été dépensés pour soutenir 37.000 ONG et groupe de pression européens. Un groupe de travail a été créé pour ouvrir une enquête.

 

Des milliards d’euros au cœur d’un système opaque

Le scandale sur le financement de groupes de pression et d’Organisations non gouvernementales (ONG) chargés de faire des activités de lobbying secrètes par la Commission européenne a éclaté.


 

La suite :


 

https://www.lecourrierdesstrateges.fr/bruxelles-17-milliards-deuros-pour-subventionner-37-000-ong-le-parlement-europeen-ouvre-enfin-une-enquete/


 

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