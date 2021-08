Arthur Firstenberg : la 6G

6G



Arthur Firstenberg – Le 12 août 2021





Partout dans le monde, des scientifiques, des gouvernements, des entreprises et des consommateurs collaborent pour transformer la Terre en un ordinateur géant, réalisant ainsi les prédictions 'avertissement du grand physicien suédois et lauréat du prix Nobel Hannes Alfvén. Écrit sous le nom de plume d'Olof Johannesson, son roman de science-fiction de 1966, Sagan om den stora datamaskinen (L'histoire du grand ordinateur), prédisait les téléphones intelligents, l'internet, les fitbits, l'intelligence artificielle, les implants de puces permettant une communication directe entre humains et ordinateurs, la colonisation de Mars et, en fin de compte, le remplacement total de l'humanité par des ordinateurs, qui considéraient les êtres humains comme une simple étape sur le chemin de l'évolution vers eux-mêmes.



Parmi les groupes nationaux et internationaux qui travaillent déjà sur la 6G, on peut citer :



6G Flagship, un programme finlandais de recherche et développement financé par l'Université d'Oulu et l'Académie de Finlande.



URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) est une collaboration entre l'université d'Oulu et l'Institut de recherche sur l'électronique et les télécommunications (ETRI) de Corée du Sud.



TEMA (Telecom Equipment Manufacturers Association of India), en association avec CMAI (Cellular Mobile Association of India), ont formé le 6G Council.



CEA-LETI. Il s'agit du Laboratoire d'électronique des technologies de l'information (LETI), une filiale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le commissariat français aux énergies nucléaires et renouvelables. Le LETI emploie 1 900 personnes et a son siège à Grenoble. Son programme 6G s'appelle New-6G.



6GIC (6G Innovation Centre), un projet de l'université de Surrey, au Royaume-Uni.



InterDigital, une société de recherche et développement technologique avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Angleterre et en France.



6GWorld, une filiale d'InterDigital.



ATIS, l'Alliance for Telecommunications Industry Solutions, qui compte 150 sociétés membres. ATIS a publié un communiqué de presse le 13 octobre 2020 proclamant : "ATIS lance l'Alliance Next G pour faire progresser le leadership nord-américain en matière de 6G."



5G-ACIA, l'Alliance 5G pour les industries connectées et l'automatisation. Il s'agit d'un groupe de travail de Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), l'association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques.



5G IA (5G Infrastructure Association), la "voix de l'industrie européenne pour le développement et l'évolution de la 5G". Dans le cadre du PPP 5G (partenariat public-privé 5G), 5G IA représente le côté privé et la Commission européenne le côté public. Le siège de 5G IA est situé à Bruxelles, en Belgique.



6G@UT, un nouveau centre de recherche lancé le 7 juillet 2021 par l'université du Texas à Austin et financé par InterDigital, AT&T, Qualcomm, Samsung et NVIDIA.



La 6G utilisera des fréquences de 40 GHz à 330 GHz, dites "sub-terahertz", afin de supporter des "débits de données extrêmes allant jusqu'à 1 Tbps." La bande passante du signal sera de quelques dizaines de GHz à "plus de 100 GHz". La 6G permettra notamment de rendre autonomes les drones, les voitures, les chariots élévateurs, les trains, les excavatrices et les moissonneuses.



Le premier symposium européen sur la 6G, un événement virtuel réunissant 72 intervenants, a eu lieu du 4 au 6 mai 2021. Il a été organisé conjointement par 6GWorld, 6GIC, Interdigital et 6G Flagship. Andreas Mueller, président de l'ACIA, Colin Willcock, président de la 5G-IA, BK Syngal, président du conseil 6G de TEMA/CMAI, Emilio Calvanese Strinati, directeur du programme New-6G du CEA-LETI, et DongKu Kim, professeur à l'université Yonsei de Séoul (Corée du Sud) et co-président du comité stratégique de R&D 6G de l'université.



Le sommet conjoint EuCNC & 6G 2021 a eu lieu du 8 au 11 juin 2021. EuCNC est la conférence européenne sur les réseaux et les communications. Cet événement était un programme conjoint du 6G Flagship et de la Commission européenne. Il s'agissait d'une conférence virtuelle basée à Porto, au Portugal.



Le 13 juillet 2021, lors d'un événement appelé Asia Tech x Singapore, 6G Flagship a annoncé un partenariat avec le pays de Singapour. La partie singapourienne de la collaboration sera hébergée par l'Université de technologie et de design de Singapour.



Un autre sommet 6G aura lieu le 31 août 2021 au Colorado Convention Center de Denver, dans le Colorado. Il y aura des intervenants de Verizon, AT&T, US Cellular, Rogers Communications, T-Mobile, l'Université Northeastern, la Next G Alliance, la National Science Foundation, Virginia Tech et d'autres. L'événement physique sera suivi d'un événement virtuel le 2 septembre 2021. Ce sommet 6G est parrainé par le Big 5G Event en collaboration avec la Next G Alliance et ATIS.



Le symposium international de l'IEEE sur les radiocommunications personnelles, intérieures et mobiles (PIMRC), une conférence virtuelle parrainée par 6G Flagship, aura lieu du 13 au 16 septembre 2021.



Un symposium 6G aura lieu les 21 et 22 septembre 2021 à Washington DC, à la Halcyon House. Il y aura 50 intervenants de l'industrie, des universités et des gouvernements. Il est parrainé par 6GWorld en partenariat avec InterDigital, l'Institute for the Wireless Internet of Things de la Northeastern University et la Next G Alliance.



Le 23 septembre 2021, également à la Halcyon House de Washington, le ministère américain de la défense organisera un symposium intitulé 5G to XG US Defense Symposium. Il réunira l'ancien commissaire de la FCC, Robert McDowell, ainsi que des intervenants d'InterDigital, de Lockheed Martin, de Space Economy Rising, de l'IEEE, du National Institute of Standards and Technology, du National Spectrum Consortium, de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) et du ministère de la défense.



Le sommet 6G de Brooklyn, intitulé "Dawn of 6G" et organisé par la Tandon School of Engineering de Brooklyn, New York, se tiendra virtuellement les 18 et 19 octobre 2021. Il réunira des intervenants des États-Unis, du Japon, d'Europe et de Chine.



Le troisième numéro du magazine 6G Waves a été publié au printemps 2021. On y lit que "le rôle de la 5G/6G est de connecter cognitivement chaque appareil, processus et humain réalisable à une grille d'information mondiale." Ses articles dressent le portrait d'un monde cauchemardesque dans lequel les scientifiques et les ingénieurs nous entraînent :



Le projet Hexa-X promet "une unification sans faille des mondes physique, numérique et humain...". Alors que la 5G améliore considérablement notre capacité à consommer des médias numériques n'importe où et n'importe quand, la 6G devrait nous permettre de nous intégrer dans des mondes virtuels ou numériques entiers." Cet article parle de "jumelage massif", de "téléprésence", de "cobots", de "l'internet des sens" et de "systèmes autonomes omniprésents étroitement imbriqués dans tous les aspects de nos vies."



"Le jumelage massif" est "la création d'un jumeau numérique à partir d'humains, d'objets physiques et de processus".



La "téléprésence" permettra aux gens "d'interagir avec le monde physique ou d'en faire l'expérience à distance avec une fidélité proche de la réalité".



Les "cobots" seront des "robots collaboratifs" dans les maisons et les espaces publics.



Un autre article évoque un "internet tactile" permettant aux "humains de porter des vêtements et d'interagir avec des espaces virtuels mis en œuvre dans le réseau, où les utilisateurs ont l'impression d'être présents dans un lieu d'intérêt réel en interaction directe avec son environnement". Il envisage des "conférences en face à face (F2F) où les participants à distance ont l'impression d'être dans une salle de conférence où ils peuvent regarder dans n'importe quelle direction". La pandémie actuelle de COVID-19 a mis en évidence la demande de telles applications".



Un autre article fait le point sur le développement de "poussières intelligentes extrêmement fines" -- des dispositifs sans fil si petits qu'ils ont la taille de minuscules particules.



Ian Oppermann, scientifique gouvernemental et professeur à l'université de technologie de Sydney, en Australie, pense que la 6G est nécessaire et qu'il n'y a "aucune autre voie possible pour nous, si nous voulons survivre en tant qu'espèce." Sa seule préoccupation est que nous protégions les données et la vie privée des gens. Il imagine "une maison intelligente, où les lumières s'allument et s'éteignent au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une pièce à l'autre, où le chauffage est contrôlé intelligemment par le nombre de personnes présentes à la maison." Il imagine "des toilettes intelligentes qui analysent la chimie de votre urine et vous donnent des recommandations sur ce que vous devez manger, en fonction de vos niveaux de phosphate. Peut-être que cette information est partagée avec votre réfrigérateur et qu'il vous suggère de manger plus de bananes." "Un autre élément technologique pratique pourrait être un drone planant au-dessus de votre maison, vous fournissant un réseau mobile ad hoc (génial), mais en plus le drone peut enregistrer votre localisation (douteux, mais OK) et peut-être mesurer votre température corporelle (définitivement pas OK). La question évidente est de savoir si vous consentez à tout cela."



Et le 5 août 2021, la Federal Communications Commission a créé de nouvelles "zones d'innovation" à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Boston, dans le Massachusetts, et a étendu sa zone d'innovation existante à New York. Il s'agit de programmes de la Platforms for Advanced Wireless Research (PAWR), qui est financée par la National Science Foundation et un consortium de plus de 30 entreprises de technologie et de télécommunications.



La Northeastern Innovation Zone sera exploitée conjointement par la Northeastern University et la DARPA. Elle s'étendra sur 2,5 km² sur le campus principal de Northeastern à Boston, bordant le terrain de jeu Carter à l'est, Columbus Avenue au sud et Huntington Avenue au nord, et sur 2,5 km² sur son campus satellite à Burlington, bordant le parc Mary Cummings. Ces installations exposeront tous les habitants de ces zones d'essai à des fréquences allant de 746 MHz à 1,05 THz (1 050 GHz).



La zone d'innovation élargie de la ville de New York, connue sous le nom de COSMOS, sera gérée conjointement par l'université Columbia, l'université Rutgers, l'université de New York et le City College de New York, et couvrira des parties de l'université Columbia, du City College, des rues avoisinantes et des parties des parcs Riverside et Morningside. Parmi les autres partenaires figurent Silicon Harlem, l'université d'Arizona et IBM. Le banc d'essai de la ville de New York sera axé sur le développement de communications sans fil à très haut débit et à faible latence. Il utilisera des fréquences comprises entre 2500 MHz et 40 GHz.



Une autre zone d'innovation, qui a été créée par la FCC en septembre 2019, est située à Salt Lake City, dans l'Utah. Elle couvre 4 miles carrés composés d'une partie du campus de l'Université de l'Utah, d'un centre-ville et d'un couloir reliant les deux. Ce banc d'essai est un projet conjoint de l'université de l'Utah, de l'université Rice et de Salt Lake City. Les fréquences utilisées dans ce banc d'essai vont de 698 MHz à 7125 MHz. Toutes les zones d'innovation sont gérées par le programme PAWR (Platforms for Advanced Wireless Research) de la National Science Foundation.



Le 22 juin 2021, PAWR a annoncé la création d'un autre grand banc d'essai, basé à l'université d'État de l'Iowa, dans le centre du pays. Ce banc d'essai sera réparti entre l'université d'État de l'Iowa, la ville d'Ames et les fermes et communautés rurales environnantes. Financé par la National Science Foundation et le ministère américain de l'agriculture, il "créera un réseau maillé sans fil multimodal de grande capacité comprenant des liaisons par satellite en orbite terrestre basse (LEO), une plate-forme optique en espace libre (FSOC) et des communications point à point longue distance en ondes millimétriques (mmWave) et micro-ondes".

______________________



En 1862, Henry Brooks Adams, petit-fils du sixième président américain, écrivait : "Je crois fermement qu'avant plusieurs siècles encore, la science sera le maître de l'homme. Les moteurs qu'elle aura inventés seront au-delà de sa force pour les contrôler. Un jour, la science pourrait avoir l'existence de l'humanité en son pouvoir, et la race humaine se suiciderait en faisant sauter le monde."



Les cauchemars des sages du passé se réalisent à un rythme vertigineux. Avons-nous la capacité de les affronter, et le courage de tracer une autre voie ? D'arrêter de nous critiquer les uns les autres, et de réaliser que personne n'est responsable. Cesser de combattre le feu par le feu, laisser les flammes de la technologie s'éteindre pour que les graines dormantes de la nature puissent réapparaître à travers ses cendres et embellir à nouveau le monde, avant qu'il ne soit trop tard.





