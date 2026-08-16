Changement d’avion présidentiel à Ankara. Que s’est-il réellement passé et qui a fait quoi à qui ?

Philip Giraldi – 15 août 2026 – mondialsiation.ca

Il ne s’écoule pratiquement pas une semaine sans que Donald Trump ne soit au centre d’un mensonge si extravagant ou d’une accusation si odieuse qu’on en reste bouche bée devant son écran d’ordinateur, sidéré par tant d’audace, à en secouer la tête d’incrédulité. Mais même après plus d’un an et demi de Trumpisme, il arrive parfois qu’une insulte, un petit geste ou un récit insensé nous fasse réagir davantage, au point de réaliser avec effarement que notre pays, et même une grande partie du monde, subit les conséquences de ce cirque grotesque. La révélation, la semaine dernière, de l’échange d’avions présidentiels survenu il y a un mois à Ankara en Turquie, est l’un de ces moments de prise de conscience qui, par son absurdité même, révèle tout ce qui a déraillé au-delà de l’imaginable au cours de l’année écoulée.

Malgré l’ignorance crasse de Trump et son absence totale d’empathie envers quiconque d’autre que sa personne, cette évasion digne du “Prisonnier de Zenda” depuis l’Air Force One à l’aide d’un chariot de livraisons de repas nous rappelle la voix grave de Rod Serling qui déclarait : “Nous sommes désormais entrés dans la Quatrième Dimension”. Cette évasion aurait donc été organisée pour éviter ce qui a été qualifié de tentative d’assassinat potentielle de l’Iran. Les détails de cet événement qui s’est bel et bien produit poussent toutefois à revoir à la baisse – et même considérablement – le niveau de crédulité accordé à tout ce qui concerne “DT”.

Le récit des événements survenus à Ankara est encore en train de se préciser, mais les grandes lignes sont les suivantes : en bref, selon un rapport des services du renseignement, un complot aurait été échafaudé pour assassiner le président Donald Trump en utilisant une sorte de missile pour faire exploser Air Force One alors que Trump et sa délégation quittaient une conférence de l’OTAN à Ankara. Plusieurs sources affirment qu’il existait des “preuves crédibles” et plausibles indiquant que l’Iran aurait été à l’origine de ce complot, en guise de vengeance de l’assassinat de son propre Guide suprême, Ali Khamenei en février. Quoi qu’il en soit, l’Iran et la Turquie partagent une longue frontière largement incontrôlée, à travers laquelle faire passer clandestinement un ou plusieurs missiles n’aurait posé pratiquement aucun problème si l’on avait tenté de faire passer des armes.

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