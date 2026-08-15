Deux cents milliards de dollars. C'est la somme que réclament les Etats américains à Meta

France-Soir Publié le 14 août 2026 - 23:45

Deux cents milliards de dollars. C'est la somme que réclament les États américains à Meta, accusé d'avoir sciemment rendu les mineurs accros à Facebook et Instagram. Le procès, qui doit s'ouvrir mardi prochain à Oakland, en Californie, promet d'être l'un des plus retentissants de l'histoire récente de la Silicon Valley.

Ce sont pas moins de 29 procureurs généraux d'États qui montent au front contre le géant fondé par Mark Zuckerberg. La sélection du jury a débuté cette semaine, rapporte de son côté Courthouse News Service. Le dossier est lourd, des documents internes, exhumés au fil de l'instruction, suggéreraient que l'entreprise savait pertinemment que ses algorithmes exploitaient les mécanismes de dépendance chez les plus jeunes, et qu'elle a choisi de ne rien changer.

L'addition pourrait grimper bien plus haut que les 200 milliards initialement chiffrés. KQED, la radio publique de la baie de San Francisco, évoque un risque financier global pouvant atteindre 1400 milliards de dollars si l'on cumule l'ensemble des poursuites en cours contre le groupe. Un chiffre vertigineux, presque abstrait, qui donne la mesure de ce qui se joue à Oakland.

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