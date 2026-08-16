Actualités santé le 16 août 2026

Moi, habitant de Floride, a-t-on cherché à me faire croire que la crème solaire me protégeait du cancer ? Oui, il semble bien que l'on nous ait tous menti. Malheureusement, une vaste étude portant sur plus de 470 000 personnes le confirme. Il est très inquiétant de constater que, lorsque l'on compare les utilisateurs de crème solaire aux non-utilisateurs, les premiers présentent un risque accru de développer tous les principaux types de cancer de la peau. Parlez-moi de cette étude récente. Les utilisateurs de crème solaire présentaient un risque accru pour chaque type de cancer de la peau, y compris le mélanome invasif, le carcinome épidermoïde et le carcinome basocellulaire. Toutefois, le risque de mélanome invasif était 300 % plus élevé chez les utilisateurs de crème solaire, dépassant celui de tous les autres cancers. Ce qui distingue particulièrement cette étude — outre le fait qu'il s'agisse de la plus vaste jamais réalisée —, c'est que les chercheurs ont pris en compte tous les principaux facteurs de risque de cancer de la peau. Ils ont ainsi pu isoler l'effet spécifique de l'utilisation de la crème solaire. Ils ont donc intégré des paramètres tels que le temps passé en plein air, les antécédents de coups de soleil, la couleur de peau, l'âge, le sexe... littéralement tout. Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle les crèmes solaires pourraient favoriser le cancer repose sur une solide plausibilité biologique. Premièrement, une analyse récente portant sur des centaines de produits a révélé que 27 % d'entre eux étaient contaminés par du benzène, une substance reconnue comme cancérigène pour l'homme. Or, une étude publiée dans le *JAMA* montre que les ingrédients des crèmes solaires pénètrent rapidement dans la circulation sanguine après application cutanée ; cela signifie que le benzène est lui aussi rapidement absorbé en profondeur par la peau. En somme, vous vous enduisez littéralement de substances cancérigènes tout en bloquant la production de vitamine D, un élément pourtant crucial pour la défense de l'organisme contre le cancer.

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Comment avez-vous appris la maladie de votre cousin et ce qui lui arrivait ? Patrick vit seul dans le Connecticut. Célibataire, il avait alors la soixantaine bien avancée. Un homme brillant : il a travaillé à Wall Street avant de changer de voie pour devenir enseignant dans une école privée du Connecticut. Brillant, excellent golfeur, capable de remplir la grille de mots croisés du *New York Times* au stylo en cinq minutes, sans la moindre hésitation. Vraiment un homme brillant à tous égards, en pleine forme physique, maître de tout. Et là, elle m'a dit qu'il avait la maladie de la vache folle. J'ai répondu : « S'il avait la vache folle, il ferait la une du *New York Times*. Cette maladie n'existe pas chez nous. » Eh bien, ils nous avaient dit qu'il ne lui restait que cinq mois à vivre. J'ai demandé : « C'était quand ? » Elle a répondu : « Il y a environ cinq mois. » J'ai dit : « Vous plaisantez ? » J'ai ajouté : « Et vous m'appelez seulement maintenant ? » J'ai dit : « Oui, je peux intervenir. » « Je serai là vendredi. » J'ai donc administré une perfusion de mille milligrammes — plus les 10 cc, soit la dose maximale — de DMSO, et j'ai répété l'opération trois jours de suite. Nous avons suivi ce protocole pendant quatre semaines. À mon arrivée, il avait perdu toutes ses facultés cognitives. Il ne se souvenait plus de la moitié de ses frères et sœurs ni du nom de son chien ; il marchait les bras ballants le long du corps, comme s'ils pesaient une tonne. Ils ne bougeaient pas, ne se balançaient pas. Il se déplaçait comme s'il était déconnecté de son système limbique. S'il tournait la tête, c'est tout son corps qui pivotait. Il agissait comme un robot : aucune émotion, aucune conversation, juste un regard. C'était comme si quelqu'un vous observait depuis l'intérieur de lui, sans que cela se reflète à l'extérieur. C'était bouleversant. En tant qu'infirmier, face à une telle situation, on se dit que lorsque le cerveau atteint ce stade, les chances de s'en sortir sont vraiment minces, extrêmement minces. Mais je n'y ai même pas réfléchi. Je me suis concentré sur ma tâche et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et chaque semaine, quand je revenais le voir, il allait un peu mieux, encore un peu mieux, toujours un peu mieux. Il reconnaît les gens. Il manifeste désormais un peu d'émotion. Il s'alimente. Il se souvient du chien. Les choses reviennent. Et le diagnostic de maladie de Creutzfeldt-Jakob a été confirmé par l'analyse du liquide céphalo-rachidien et le scanner. Ils voyaient une « flaque » dans son cerveau — c'est le terme qu'ils employaient. Le diagnostic était donc établi sans l'ombre d'un doute : symptômes, scanner, radiographies, tout y passait. Ils l'ont renvoyé chez lui sans lui prescrire le moindre traitement. Pas même un antihistaminique, ni d'antiépileptique par précaution. « Rentrez chez vous et mettez vos affaires en ordre. » « Merci d'être venu. » Et honnêtement, il n'y a qu'une poignée de médecins aux États-Unis qui acceptent de s'occuper de cas de Creutzfeldt-Jakob. Il n'y a nulle part où aller. C'est brutal. Ils avaient pris des clichés à son arrivée aux urgences. Le médecin est descendu le voir et a demandé : « Patrick, c'est vous ? » Il a répondu : « Bonjour, docteur. » Il a réussi à parler, ce dont il était incapable auparavant. Le médecin le regardait avec un air de dire : « J'ai dû me tromper de diagnostic. » Je lui ai dit : « Pardon ? » « Non, vous ne vous êtes pas trompé. Pensez-vous qu'il y ait une chance que la vitamine C et le DMSO... » Il m'a coupé avant même que je puisse finir de prononcer « DMSO » pour dire non. « Et ne prenez même pas la peine d'en reparler. » Il a ensuite demandé à mon cousin : « Ça vous dérange si je rédige un article sur votre cas pour le *New England Journal of Neurology* ? » Mon cousin a accepté. J'ai demandé : « Allez-vous mentionner la vitamine C ? » Il a répondu : « Non. » J'ai rétorqué : « Dans ce cas, vous feriez mieux d'attendre l'article qui paraîtra après le vôtre. » Aujourd'hui, il mène une vie normale. Aucun incident ni problème. Il ne prend aucun médicament. Il gère sa vie. Il est à la retraite, vit à Palm Beach et joue au golf avec un index de zéro. C'était il y a combien de temps ? Il y a cinq ou six ans. Et il est en parfaite santé.