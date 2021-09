Appel : Assiégeons-les (avec Amour)!

Appel du 17 septembre 2021 de Me Virginie de Araujo-Recchia, avocate et Jean-Dominique Michel, anthropologue et expert en santé publique

Nos autorités continuent à nous imposer des mesures de plus en plus brutales et surtout inutiles .

Elles ont maintenant imposé un « pass sanitaire » instituant une discrimination et une ségrégation en fonction de la soumission des individus à une injection génique expérimentale dont les risques réels ne sont pas connus et dont l’immense majorité de la population n’a aucun besoin pour se protéger ou protéger les autres.

La meilleure immunité (et de loin) face à toute infection virale est l’immunité naturelle, qui protège durant des décennies. En ce qui concerne le Sars-CoV-2, contre toute science, elle n’est pas reconnue valable au-delà de quelques mois.

Ce qui prouve si besoin était que nos gouvernements sont au service d’intérêts économiques privés et non pas de la santé et de la sécurité de la population.

Le Pr Martin Kulldorff professeur d’épidémiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Harvard (classée première université au monde) vient de dire que « les dernières données sanitaires ont détruit tous les arguments en faveur d’un pass sanitaire . » Imposé malgré tout en France sur la base d’une (nouvelle) étude frauduleuse.