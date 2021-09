Livre à paraître : " Le monde de la 5G, la démocratie en péril

"Le monde de la 5G : la démocratie en péril"

Denis Bourgeois - Editions Yves Michel

Préface de Robin des Toits

(à paraitre le 9 septembre 2021)



Le déploiement en cours de la 5G suscite de multiples inquiétudes de toutes parts, face au développement exponentiel du brouillard électromagnétique.



L’intention du livre de Denis Bourgeois est d’attirer l’attention sur le danger que la 5G fait courir à notre démocratie. Il est une alerte édifiante face à la surpuissance des industriels et du pouvoir politique, qui se sont lancés sans réelle consultation publique dans l’aventure du tout connecté, pour basculer vers une dictature du XXIè siècle.



Si rien n’arrête le mouvement actuel, nous vivrons dans une société qui n’aura plus rien de commun avec la démocratie. Le livre analyse comment sont mis en place les piliers essentiels d’une dictature, reposant sur le numérique et les télécommunications.



Il décrit deux formes : l’une sévère faisant référence à l’œuvre " 1984 " et l’autre, plus douce, de type " Le Meilleur des Mondes ".



D’une part, nous sommes soumis à une surveillance et un contrôle croissant de chaque individu. La 5G va permettre la multiplication des objets connectés. Les GAFAM et autres industriels du numérique et les services de renseignement ont montré depuis plus de dix ans, qu’ils n’ont pas de scrupules à utiliser de tels outils.



D’autre part l’industrie du numérique opère un contrôle sans précédent de l’information donnée au public et des lois édictées par les autorités publiques. Les contre-pouvoirs dans une démocratie ne fonctionnent plus. Cette industrie et ses alliés financiers parviennent notamment à faire passer sous silence les grands dangers que la 5G fera courir à nos santés et à notre environnement



L'auteur :

Denis Bourgeois est actif dans une branche locale de l’association Robin des Toits. Ses engagements à tous niveaux l’ont conduit à rédiger cet ouvrage.

À la fois militant, professionnel et bénévole, en faveur de nombreuses causes telles que l’écologie et l’économie à la recherche du bien commun, il a également été sociologue et chercheur-enseignant en sciences sociales appliquées au monde des organisations et de l’économie.



https://www.robindestoits.org/Parution-du-livre-Le-monde-de-la-5G-09-21_a3072.html?