Pourquoi l'OMS est-elle une organisation corrompue et malsaine ?

Analyse par le Dr Joseph Mercola 4 septembre 2021

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/04/why-the-who-is-a-corrupt-unhealthy-organization.aspx

L'histoire en un coup d'œil

"TrustWHO", un documentaire produit par Lilian Franck, révèle les influences clandestines qui contrôlent l'Organisation Mondiale de la Santé, au péril de la santé publique.

Bill Gates est le premier bailleur de fonds de l'OMS, contribuant davantage au budget biennal de 4,84 milliards de dollars de l'OMS que n'importe quel gouvernement d'un État membre.

Les entreprises pharmaceutiques ont déjà influencé la déclaration de pandémie de l'OMS en 2009 ; les experts ont ensuite qualifié la grippe porcine de "fausse pandémie" provoquée par les grandes entreprises pharmaceutiques, qui ont ensuite profité de cette alerte sanitaire.

L'OMS a une forte allégeance à la Chine, et son enquête sur l'origine du COVID-19 était une "fausse" enquête dès le départ.

Avant même la pandémie de COVID-19, l'OMS a publié une déclaration indiquant qu'elle était en discussion avec Facebook pour "veiller à ce que les gens puissent accéder à des informations fiables sur les vaccins et réduire la diffusion d'inexactitudes".

L'histoire de l'OMS illustre clairement son allégeance à Big Pharma et à d'autres industries, notamment en minimisant les effets sur la santé de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et en collaborant avec le géant des opiacés Purdue.

Étant donné les preuves solides et constantes que l'OMS est fortement en conflit et contrôlée par l'industrie, son utilité en tant que gardienne de la santé publique doit être sérieusement réévaluée.

"TrustWHO", un film documentaire produit par Lilian Franck, révèle les influences clandestines qui contrôlent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - et ce, depuis le tout début. Fondée en 1948 par 61 États membres dont les contributions ont initialement financé l'organisation, l'OMS a rapidement été infiltrée par l'industrie.

De Big Tobacco à l'industrie nucléaire et aux produits pharmaceutiques, l'industrie a historiquement dicté l'agenda mondial de l'OMS et continue de le faire aujourd'hui, faisant passer les profits et le pouvoir avant la santé publique.1

Bill Gates est le premier bailleur de fonds de l'OMS

En avril 2020, Donald Trump a suspendu le financement américain de l'OMS pendant que l'administration examinait son "rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus".2 Cette décision a clairement propulsé la Fondation Bill et Melinda Gates au rang de premier bailleur de fonds de l'OMS. Dès son élection, le président Joe Biden est revenu sur la décision de l'administration Trump, rétablissant le financement américain à l'OMS3.

Cependant, Bill Gates reste le premier bailleur de fonds, contribuant davantage au budget biennal de l'OMS de 4,84 milliards de dollars4 que tout autre gouvernement d'un État membre. Comme le révèle un exemplaire que j'ai reçu en avant-première de "Vax-Unvax "5, le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr. qui sortira en novembre 2021, "Gates a utilisé son argent de manière stratégique pour infiltrer ses priorités déformées et intéressées dans les agences d'aide internationale. Les États-Unis ont historiquement été le plus grand donateur direct de l'OMS."

Cependant, Bill Gates contribue à l'OMS par de multiples voies, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que GAVI, qui a été fondée par la Fondation Gates en partenariat avec l'OMS, la Banque mondiale et divers fabricants de vaccins.

En 2018, les contributions cumulées de la Fondation Gates et de GAVI faisaient de Gates le premier sponsor officieux de l'OMS, avant même la décision de l'administration Trump en 2020 de couper tout son soutien à l'organisation. Et en fait, Gates donne tellement que Politico a écrit un article très critique6 sur son influence financière indue sur les opérations de l'OMS en 2017, qui, selon Politico, faisait dépenser à l'agence :

"... une quantité disproportionnée de ses ressources à des projets ayant les résultats mesurables que Gates préfère... Son influence inquiète les ONG et les universitaires. Certains défenseurs de la santé craignent que, l'argent de la Fondation Gates provenant d'investissements dans les grandes entreprises, ne serve de cheval de Troie aux intérêts des entreprises pour saper le rôle de l'OMS dans la définition des normes et l'élaboration des politiques de santé."

De plus, Gates "achemine également des fonds à l'OMS par l'intermédiaire de SAGE [Strategic Advisory Group of Experts], de l'UNICEF et du Rotary International, ce qui porte le total de ses contributions à plus d'un milliard de dollars", explique Kennedy dans le livre, ajoutant que ces dons déductibles des impôts donnent à Gates à la fois un pouvoir et un contrôle sur la politique internationale en matière de santé, "qu'il oriente largement pour servir les intérêts lucratifs de ses partenaires pharmaceutiques".

Comme le souligne le film, lors de sa création, l'OMS pouvait décider de la répartition de ses contributions. Aujourd'hui, 70 % de son budget est lié à des projets, des pays ou des régions spécifiques, qui sont dictés par les bailleurs de fonds.7 Ainsi, les priorités de Gates constituent l'épine dorsale de l'OMS, et ce n'est pas une coïncidence s'il a dit de l'OMS : "Nos priorités sont vos priorités. "8

"L'obsession de Gates pour les vaccins a détourné les dons de l'OMS de la lutte contre la pauvreté, de la nutrition et de l'eau potable pour faire de l'utilisation des vaccins sa principale mesure de santé publique. Et Gates n'a pas peur de jeter son poids dans la balance", selon le livre de Kennedy. "... L'ampleur même des contributions financières de sa fondation a fait de Bill Gates un dirigeant officieux - bien que non élu - de l'OMS."

L'industrie pharmaceutique et l'OMS encaissent des chèques lors des précédentes pandémies

Lors de la pandémie de grippe H1N1 (grippe porcine) de 2009, des accords secrets ont été conclus entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France avec l'industrie pharmaceutique avant le début de la pandémie de grippe H1N1. Ces accords stipulaient qu'ils achèteraient les vaccins contre la grippe H1N1, mais uniquement si l'OMS déclarait une pandémie de niveau 6.

Le documentaire "TrustWHO" montre comment, six semaines avant la déclaration de la pandémie, personne à l'OMS ne s'inquiétait du virus, mais les médias en exagéraient néanmoins les dangers. Puis, dans le mois qui a précédé la pandémie de H1N1 2009, l'OMS a modifié la définition officielle de la pandémie, en supprimant les critères de gravité et de mortalité élevée et en définissant la pandémie comme "une épidémie mondiale d'une maladie "9.

Ce changement de définition a permis à l'OMS de déclarer la grippe porcine pandémique alors que seulement 144 personnes étaient mortes de l'infection dans le monde. En 2010, le Dr Wolfgang Wodarg, alors responsable de la santé au Conseil de l'Europe, a accusé les entreprises pharmaceutiques d'avoir influencé la déclaration de pandémie de l'OMS, qualifiant la grippe porcine de "fausse pandémie" impulsée par Big Pharma, qui a profité de l'alerte sanitaire10.

Selon Wodarg, la pandémie de grippe porcine a été "l'un des plus grands scandales médicaux du siècle".11 Dans l'enquête sur la falsification d'une pandémie par l'OMS et Big Pharma, une enquête a déclaré:12

"... afin de promouvoir leurs médicaments et vaccins brevetés contre la grippe, les sociétés pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les organismes officiels responsables des normes de santé publique pour alarmer les gouvernements du monde entier et les inciter à gaspiller des ressources sanitaires limitées pour des stratégies vaccinales inefficaces, et exposer inutilement des millions de personnes en bonne santé au risque d'une quantité inconnue d'effets secondaires de vaccins insuffisamment testés."

Alors que les gouvernements se sont retrouvés avec des stocks de vaccins qu'ils n'utiliseraient jamais, de nombreuses personnes ayant reçu le vaccin contre la grippe porcine H1N1 ont souffert d'effets indésirables, notamment du syndrome de Guillain-Barré, de narcolepsie, de cataplexie et d'autres formes de lésions cérébrales.13

Le camouflage des origines

L'enquête de l'OMS sur l'origine du COVID-19 était également une enquête "bidon" dès le départ. La Chine a été autorisée à choisir elle-même les membres de l'équipe d'enquête de l'OMS, qui comprenait Peter Daszak, Ph.D., lequel a des liens professionnels étroits avec l'Institut de virologie de Wuhan (WIV).

L'inclusion de Daszak dans cette équipe a pratiquement garanti le rejet de la théorie de l'origine laboratoire, et en février 2021, l'OMS a blanchi le WIV et deux autres laboratoires de niveau de biosécurité 4 à Wuhan, en Chine, en affirmant que ces laboratoires n'avaient rien à voir avec l'épidémie de COVID-19.14

Ce n'est qu'après une réaction brutale, notamment une lettre ouverte signée par 26 scientifiques exigeant une enquête médico-légale complète et sans restriction sur les origines de la pandémie15, que l'OMS a commencé à limiter les dégâts, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus et 13 autres dirigeants mondiaux se joignant au gouvernement américain pour exprimer leur "frustration quant au niveau d'accès accordé par la Chine à une mission internationale à Wuhan "16.

Quelques points dignes d'intérêt : Gates a choisi Ghebreyesus comme directeur général de l'OMS, non pas en raison de ses qualifications - Tedros n'a pas de diplôme de médecine et son passé inclut des accusations de violations des droits de l'homme - mais en raison de sa loyauté envers Gates, toujours selon le livre de Kennedy.

En outre, l'allégeance de l'OMS à la Chine a été assurée des années auparavant, lorsque la Chine a obtenu les votes de l'OMS pour s'assurer que ses candidats deviendraient directeurs généraux. Une enquête du Sunday Times a également révélé que l'indépendance de l'OMS était gravement compromise et que ses liens étroits avec la Chine ont permis au COVID-19 de se répandre dans les premiers jours de la pandémie tout en occultant l'enquête sur ses origines. Selon le Sunday Times :17

"La direction de l'OMS a donné la priorité aux intérêts économiques de la Chine plutôt qu'à l'arrêt de la propagation du virus lorsque le Covid-19 est apparu. La Chine a exercé un contrôle ultime sur l'enquête de l'OMS sur les origines du Covid-19, en nommant les experts de son choix et en négociant un accord en coulisse pour diluer le mandat."

Les liens de l'OMS avec la Chine ont joué un "rôle décisif" dans la pandémie

Le 28 janvier 2020, quatre semaines après que Taïwan eut alerté l'OMS qu'une mystérieuse maladie respiratoire se propageait en Chine, l'OMS n'avait pas encore pris de mesures et continuait à faire l'éloge de la Chine.

Tedros a même félicité la Chine pour sa transparence et a déclaré que le président chinois avait "fait preuve d'un 'leadership rare' et méritait 'gratitude et respect' pour avoir agi afin de contenir l'épidémie à l'épicentre", rapporte le Sunday Times. Ces "mesures extraordinaires" ont empêché la propagation du virus et c'est pourquoi, a-t-il ajouté, il n'y a eu que "quelques cas de transmission interhumaine en dehors de la Chine, que nous surveillons de très près".18

S'exprimant dans le Sunday Times, le professeur Richard Ebright, de l'Institut de microbiologie Waksman de l'université Rutgers, dans le New Jersey, a déclaré que c'est ce lien étroit qui a finalement orienté le cours de la pandémie19 .

"Non seulement elle a eu un rôle, mais elle a eu un rôle décisif. C'était la seule motivation. Il n'y avait aucune justification scientifique, médicale ou politique à la position que l'OMS a adoptée en janvier et février 2020. C'était entièrement fondé sur le maintien de liens satisfaisants avec le gouvernement chinois.

Ainsi, à chaque étape, l'OMS a promu la position recherchée par le gouvernement chinois ... l'OMS a activement résisté et fait obstacle aux efforts des autres nations pour mettre en œuvre des contrôles frontaliers efficaces qui auraient pu limiter la propagation ou même contenir la propagation de l'épidémie.

Il m'est impossible de croire que les fonctionnaires de Genève, qui ont fait ces déclarations, pensaient que ces déclarations correspondaient aux faits dont ils disposaient au moment où ils les ont faites. Il est difficile de ne pas voir que l'origine directe de cela est le soutien du gouvernement chinois à l'élection de Tedros au poste de directeur général …

Le retour sur investissement [de la Chine] a été remarquablement élevé, compte tenu des sommes relativement faibles investies pour soutenir son élection. Cela a été payant à grande échelle pour le gouvernement chinois."

La corruption de l'OMS est profonde

Avant même la pandémie, l'OMS avait publié une déclaration indiquant qu'elle était en discussion avec Facebook pour "veiller à ce que les gens puissent accéder à des informations faisant autorité sur les vaccins et réduire la diffusion d'inexactitudes "20

Lors du premier Sommet mondial sur la vaccination de l'OMS, qui s'est tenu à Bruxelles en septembre 2019, Jason Hirsch, responsable de la politique publique de Facebook, a fait allusion à la censure et à la manipulation des médias à venir21.

"La première chose que nous faisons est de réduire la distribution de fausses informations sur les vaccinations et la deuxième chose que nous faisons est d'augmenter l'exposition à du contenu crédible et faisant autorité sur les vaccinations."

Plutôt que de faire passer la santé publique en premier, en poussant par exemple à la réalisation d'études de sécurité sur la vaccination, l'histoire de l'OMS illustre clairement son allégeance à Big Pharma et à d'autres industries. L'OMS, par exemple, a minimisé les effets sur la santé de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, déclarant que seuls 50 décès avaient été directement causés par l'incident et que "jusqu'à 4 000 personnes au total pourraient finalement mourir de l'exposition aux radiations" de la catastrophe22.

L'OMS a signé en 1959 un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui a pour mission de "promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie atomique", ce qui la rend subordonnée à cette agence en ce qui concerne les rayonnements ionisants.

La réponse de l'OMS à la catastrophe radiologique de Fukushima en 2011 a également été critiquée, avec des preuves d'une dissimulation de haut niveau.23 L'OMS a une fois de plus minimisé les risques, déclarant que "les risques prévus sont faibles et aucune augmentation observable des taux de cancer au-dessus des taux de base n'est prévue. "24

L'OMS a également reçu plus de 1,6 million de dollars du géant des opioïdes Purdue entre 1999 et 2010 et a utilisé des données sur les opioïdes soutenues par l'industrie pour les intégrer dans ses directives officielles pro-opioïdes. Selon l'Alliance of Human Research Protection, la collaboration de l'OMS avec Purdue a conduit à une utilisation accrue des opioïdes et à une dépendance mondiale.25

En raison de son acceptation de l'argent privé, une étude publiée dans le Journal of Integrative Medicine & Therapy est allée jusqu'à dire que la corruption de l'OMS est la "plus grande menace pour la santé publique mondiale de notre époque", notamment en ce qui concerne les recommandations de l'OMS en matière de médicaments - y compris sa "liste de médicaments essentiels" - qui, selon elle, est biaisée et non fiable26.

Étant donné les preuves solides et constantes que l'OMS a d'énormes conflits d'intérêts et est fortement contrôlée par l'industrie, son utilité en tant que gardienne de la santé publique doit être sérieusement réévaluée.