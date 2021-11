150 000 milliards de dollars. Tel est le cout estimé de la croisade contre le changement climatique

Publié le novembre 8, 2021 par le sakerfrancophone

Par Tyler Durden – Le mardi 19 octobre 2021 – Source Zero Hedge

La semaine dernière, Bank of America a déclenché une tempête de réactions dans les camps des partisans et des opposants au changement climatique, lorsqu’elle a publié l’un de ses énormes tomes de « Recherche thématique » , cette fois-ci couvrant le monde du « Transwarming » , et qui sert d’introduction clé à la réalité du plan Zero Carbone d’aujourd’hui, ne serait-ce que pour être l’une des premières banques à quantifier le coût de la plus grande remise en question économique, écologique et sociale de l’histoire moderne.

En résumé, pas moins de 150 000 milliards de dollars de nouveaux investissements en capital seraient nécessaires pour atteindre un monde « zéro carbone » sur 30 ans – ce qui équivaut à 5 000 milliards de dollars d’investissements annuels – c’est-à-dire deux fois le PIB mondial actuel.