LA VACCINATION FAVORISE T ELLE LA CONTAMINATION ?

Publié le 6 novembre 2021 par pgibertie

La ville de Waterford en Irlande bat le record de vaccinés (99,7%) et… de contaminés! On s ‘en serait doutés puisque les vaccinés contaminent plus que les non vaccinés! L’Autriche avec son chancelier néo- nazi qui veut enfermer tout le monde, bat les records, elle a pourtant un taux de vaccination à la Macron. La Roumanie avec deux fois moins de vaccinés assiste au recul de la covid Le pays le plus vacciné d ‘EUROPE (91%) , l’Irlande a battu son record de contaminés de mars …

Bien malin qui pourra trouver une corrélation entre couverture vaccinale et circulation virale en Europe. Début novbr couv vacc de 33% en Roumanie à 87% au Portugal. Ne vaccine-t-on pas les personnes non à risque et les enfants pour éviter la circulation virale?