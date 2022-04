Guerre d’Ukraine – Jours 53-54 – la fascination de l’Occident pour le chaos commence à trouver ses limites

courrier-strateges 18 avril 2022

Le pari américain d'un enlisement russe en Ukraine est largement perdu. Pourtant Washington et ses alliés ont tendance à redoubler la stratégie du chaos....en répétant qu'ils soutiendront l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Comme si les Occidentaux ne savaient pas faire autre chose que ce qui a échoué en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie ou au Kosovo. En réalité, sur le terrain, les capacités de l'armée ukrainienne s'amenuisent tous les jours. Il n'y aura bientôt plus assez de soldats pour soutenir une guerre, quelles que soient les livraisons d'armes de l'OTAN. Et si ces livraisons ne finissent pas en cibles de tirs balistiques elles viendront renforcer les stocks de l'armée russe. Il n'y aurait qu'une seule position française raisonnable: forcer les Ukrainiens à négocier pour limiter la portée d'une défaite inéluctable. Sans quoi, la Russie, après avoir retiré ses troupes des régions de l'ouest de l'Ukraine où elles pouvaient éventuellement devenir la cible d'une guérilla, va décider sur le terrain des frontières d'une nouvelle Ukraine - neutralisée, privée d'accès à la mer et amputée des territoires à l'est d'une ligne allant de Kharkov à Odessa - où la population est de plus en plus demandeuse de la protection de Moscou.