Guerre d’Ukraine – Jour 110-111 – L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN est remise aux calendes turques

courrier-strateges - 16 juin 2022



Tandis que le président français, le chancelier allemand et le président du conseil italien prennent le train pour aller à Kiev, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le camp occidental: les pertes ukrainiennes quotidiennes sur le champ de bataille deviennent gigantesques; l'élargissement de l'OTAN à la Suède et la Finlande est remis aux calendes....turques. Et Siemens n'est pas en mesure, du fait des sanctions, de livrer des pièces réparées à Gazprom pour Nordstream 1, ce qui conduit l'entreprise russe à réduire ses livraisons à l'Europe.

La Bataille d’Ukraine –

+ Lu sur Axios . Chaque phrase témoigne de la lutte avec le réel qui caractérise depuis trois mois l’Occident. C’est nous qui soulignons:

“ Jusqu’à 1 000 soldats ukrainiens sont tués ou blessés chaque jour dans la région de Donbass (…) avec 200 à 500 morts en moyenne et beaucoup plus de blessés , a déclaré mercredi un haut responsable ukrainien.

Le tableau d’ensemble : Le président Vladimir Zelenski a déclaré le 1er juin que 60 à 100 soldats ukrainiens étaient tués chaque jour alors que la Russie intensifiait son offensive dans le Donbass. Ces deux dernières semaines, ce chiffre a considérablement augmenté, selon David Arakhamia, qui dirige les négociations entre l’Ukraine et la Russie et qui est l’un des plus proches conseillers de Zelenski.