La croissance massive des coraux à la Grande Barrière de Corail continue de défier toutes les prévisions climatiques apocalyptiques à la mode

CHRIS MORRISON 4 AOÛT 2022 18:07

https://dailysceptic.org/2022/08/04/massive-coral-growth-at-the-great-barrier-reef-continues-to-defy-all-the-fashionable-doomsday-climate-predictions/

L’augmentation presque vertigineuse de la croissance annuelle du corail à la Grande Barrière de Corail (GBR) se poursuit, avec d’autres augmentations majeures enregistrées sur de vastes zones. Selon le résumé annuel 2021-22 de l’Institut australien des sciences de la mer (AIMS), les niveaux de couverture corallienne dans les zones nord et centrale du récif étaient à leur plus haut niveau au cours des 36 dernières années de surveillance.

La croissance est bien sûr une excellente nouvelle pour les écologistes, mais curieusement, au moment d’écrire ces lignes, la nouvelle est minimisée dans les médias grand public. La disparition des récifs coralliens du monde a longtemps été une histoire d’alerte incontournable pour les promoteurs de Net Zero. Pas plus tard qu’en octobre 2020, la BBC racontait des histoires sur le récif perdant la moitié de son corail. Le Guardian a été l’un des premiers à lancer l’apocalypse corallienne lorsque George Monbiot a déclaré à ses lecteurs en 1999 que la « destruction totale imminente des récifs coralliens du monde n’est pas une histoire effrayante ». Notant la croissance record récente , le journal a ajouté que « le réchauffement climatique pourrait compromettre la reprise ».

Cette idée que le réchauffement climatique causerait la mort des coraux est franchement une grosse ficelle. Le corail tropical, qui est étroitement lié à son cousin cnidaire la méduse, prospère dans les eaux entre 24°C et 32°C. Il est très adaptable mais semble ne pas aimer les changements soudains de température, souvent causés par des oscillations météorologiques naturelles telles que les événements El Niño . Comme le montrent les derniers résultats de l’AIMS, le corail se rétablit rapidement lorsque des conditions localisées normales reviennent. En fait, le corail pousse souvent plus vite dans des eaux plus chaudes près de l’équateur que le GBR. Le grand mensonge de l’agitprop suggère que des changements mineurs à long terme de la température de la mer effaceront le corail, mais les preuves scientifiques suggèrent le contraire.

La croissance sensationnelle est clairement visible dans le graphique ci-dessus pour le récif nord. La reprise se serait poursuivie après une « période de perturbations cumulées » de 2014 à 2020. Seuls trois des 24 récifs étudiés au cours des deux dernières années avaient diminué la couverture corallienne dure. La plus grande perturbation, bien sûr, est survenue vers 2016 et a été causée par une oscillation puissante et naturelle du Pacifique El Niño qui a rapidement augmenté les températures de l’océan environnant jusqu’à 3 ° C. Le réchauffement soudain effraie le corail et expulse les algues symbiotiques dans un processus communément appelé blanchiment. Comme nous pouvons le voir, cela s’inverse rapidement lorsque les températures de la mer se stabilisent. Les coraux existent, sous une forme ou une autre, depuis 500 millions d’années. Il est probable que ce processus naturel remonte aussi loin que la naissance de la vie telle que nous la connaissons sur Terre.

Dans le récif central, les déclins observés en 2012 et 2016 étaient dus à des événements naturels, à savoir le cyclone Yasi en 2012 et El Niño en 2016. Ce dernier a conduit au blanchiment vers 2019, et les choses n’ont pas été aidées par des épidémies d’attaques d’étoiles de mer de la couronne d’épines. Depuis, la croissance a été spectaculaire. L’année dernière, la couverture corallienne dure a augmenté à 33%, ce qui serait la plus élevée pour cette région. Au cours des deux dernières années, la couverture corallienne dure n’a diminué que sur quatre récifs individuels et a augmenté sur la plupart des autres récifs étudiés.

La partie sud de la GBR a généralement affiché la couverture corallienne la plus élevée, mais selon l’AIMS, elle a été la plus « dynamique » au cours des 36 années d’histoire de l’enquête. Ces dernières années, il y a eu une bonne croissance après les déprédations d’El Niño en 2016, mais il y a eu des attaques majeures d’étoiles de mer. AIMS note que de nombreux récifs du sud ont une couverture corallienne élevée, mais les étoiles de mer continuent de décimer certaines zones.

Dans l’ensemble, le GBR semble être en excellent état. L’AIMS note que dans les régions du nord et du centre, la couverture corallienne dure a atteint 36% et 33% respectivement. Les récifs se composent de beaucoup plus que du corail dur et contiennent une diversité d’autres espèces ainsi que des éponges et des algues. L’AIMS définit 30-50% comme une « valeur élevée », à partir d’enquêtes historiques.

Néanmoins, le corail est encore une arme trop précieuse dans l’agenda vert pour être jeté à la légère. Bien qu’elle ait mis en évidence des revers étonnants des récents déclins naturels des coraux, l’AIMS semble s’en tenir à l’histoire apocalyptique à la mode. « Les conséquences prévues du changement climatique, qui comprennent des événements de blanchissement massif des coraux plus fréquents et plus intenses, sont maintenant une réalité contemporaine. Simultanément, les facteurs de stress chroniques tels que la turbidité élevée, l’augmentation de la température des océans et l’évolution de la chimie des océans peuvent tous affecter négativement les taux de récupération, tandis que des perturbations aiguës plus fréquentes signifient que les intervalles de récupération sont de plus en plus courts », conclut-il.

Pour ce que cela vaut, mon intuition personnelle est que les petites créatures seront encore là dans 500 millions d’années, peut-être plus longtemps.