Justice pour le docteur Labreze

NOTRE SOUTIEN CITOYEN, LE DERNIER REMPART DE LA DÉMOCRATIE…

Parce que, fidèle au serment d’Hippocrate, il a agi pour que nous puissions être soignés au mieux et décider librement du type de médecine dont nous souhaitons bénéficier, il est important que nous soyons aujourd’hui aux côtés du Docteur LABREZE .

Merci de signer et partager la pétition , de télécharger (et personnaliser) les lettres ci-dessous , en adressant en priorité le courrier au Président du Conseil d’état et de l’Ordre des médecins.

Nous pouvons également alerter nos députés et la presse , en les contactant directement, ou via les modèles de courrier également disponibles.

Le Docteur LABREZE doit retrouver sa place légitime auprès de ses patients et rester libre de continuer à faire entendre sa voix .





PÉTITION

42 mois de suspension pour avoir fait son devoir de médecin et de citoyen: soigner, et diffuser des informations validées qui auraient pu permettre de sauver 3 fois plus de patients gravement atteints par la COVID.

Parce qu’il a agi pour nous, nous lui devons d’être à ses côtés aujourd’hui face aux profondes injustices qu’il subit, et qui nous concernent tous.

Merci de signer et de diffuser largement la pétition ci-dessous.