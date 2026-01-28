Empêchez la destruction d'une forêt et de sa riche biodiversité, à Cavaillon

Aidez nous à lutter contre ce projet de digues sur le Coulon à Cavaillon, destructeur d'un site naturel exceptionnel .

-C'est un projet qui aura un impact fort, voire très fort sur la biodiversité et la ripisylve, le syndicat de rivière en charge du projet, le SIRCC, le reconnaît lui même dans son dossier d'enquête publique :

99 espèces protégées sont menacées de destructions par les travaux disproportionnés (569 700 m3 de matériaux déplacés selon la Mission Régionale d'Autorité Environnementale), ou par la disparition de leur habitat . Elle est de plus une zone de chasse pour un couple

d'Aigles de Bonelli, l’un des rapaces les plus menacés sur le territoire

français. Le Coulon fait partie de la "zone vitale" de ce couple

d'aigles. Enfin, près de 1 000 arbres ont été recensés comme nichoirs à la

quinzaine d'espèces de chiroptères recensées

Ce projet s'attaque à une forêt galerie ( la tranche 4) enregistrée dans l'inventaire forestier national , et qui comporte des arbres remarquables, anciens, d'essences variées dont la présence était déjà attestée il y a plus de 80 ans . N'oublions pas le rôle de climatiseur naturel des forêts, surtout celles de zone humide comme c'est le cas ici. Leur destruction aurait un impact sur le climat local avec un réchauffement climatique accentué, sans oublier l'impact des "50 000 rotations de poids lourds" mentionnées dans le rapport de la MRAE.

Ce projet s'attaque en plus à une zone classée NATURA 2000 et enfreint les règles de cette charte européenne qui engage les pays qui l'ont signée à préserver le patrimoine écologique remarquable sur le long terme. D'autres classements font de cette forêt une zone particulièrement riche.

Ce projet ne répond toujours pas aux préconisations et à l'avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature, le CNPN. Il ne démontre toujours pas LA RAISON IMPERIEUSE D'INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR de ces travaux particulièrement dans cette zone des Iscles du Temple, essentiellement rurale, constituée de vergers .

Donc c'est un projet ECOCIDE, DOUTEUX sur son bien-fondé( ne cache-t-il pas, à terme, des projets de bétonisation des terres derrière les digues?) qui de plus, repose sur" une approche hydraulique ANCIENNE qui tient peu compte de la connaissance de nouvelles solutions techniques alternatives à l'efficacité éprouvée ", dixit le CNPN lui-même.

Si vous voulez renforcer le poids de cette pétition vous pouvez la faire circuler et laisser un avis sur l'enquête publique en cours jusqu'au 22 octobre. Je vous mets le lien ci-dessous :

travaux-coulon@registredemat.fr

Merci à vous