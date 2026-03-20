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Ciel Voilé

Dites à Meta de conserver le chiffrement pour les messages sur Instagram

20 Mars 2026, 18:55pm

Dites à Meta de conserver le chiffrement pour les messages sur Instagram

Dans la plus grande discrétion, Meta a annoncé qu’elle mettrait fin au chiffrement des messages sur Instagram d’ici quelques semaines. Pourtant, le chiffrement est essentiel : c’est lui qui garantit que vos messages restent entre vous et votre interlocuteur·trice. Lorsque le chiffrement de bout en bout est activé, personne, pas même Meta, ne peut accéder à vos échanges.

À l’heure actuelle, des centaines de millions de personnes utilisent Instagram pour échanger avec leurs amis·ies, leur famille et leurs communautés. La vie privée devrait être intégrée par défaut dans les technologies du quotidien. Ce ne devrait jamais être une option et encore moins quelque chose que l’on peut supprimer en toute discrétion. C’est pourquoi nous demandons à Meta de revenir sur sa décision et de continuer à garantir le chiffrement sur Instagram.

Ce ne serait pas une première pour les membres de la communauté Mozilla. Par le passé, nous avons déjà réussi à forcer Meta à modifier les politiques de ses applications en matière de confidentialité. Si nous sommes suffisamment nombreux à signer cette pétition, nous y parviendrons à nouveau et cette fois, nous sauverons le chiffrement sur Instagram.

Signer la pétition
 

 

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