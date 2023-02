Farines de grillons dans les aliments transformés de la grande distribution

L’UE a autorisé le 3 janvier 2023, l’ajout de farine de grillons (Acheta domesticus) dans une vaste gamme d’aliments industriels de la grande distribution, avec mise en œuvre dès le 31 janvier pour la liste suivante :

Analogues de viande, Barres de céréales, l Bières, Biscuits, Confiseries au chocolat, Crackers et gressins, Fruits à coque et oléagineux, Pain et petits pains multigrains, Pizza, Plats à base de légumineuses et de légumes, Poudre de lactosérum,



Prémélanges secs pour produits de boulangerie,

Préparations à base de viande, Produits à base de pâtes, Produits secs à base de pâtes alimentaires farcies et non farcies, Produits transformés à base de pommes de terre, Sauces, Snacks à base de farine de maïs, Snacks autres que les frites, Soupes et concentrés ou poudres de soupe,



… .liste destinée à la population générale, (conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.)

L’affaire démarre sur les chapeaux de roues – En effet, la ville espagnole de Salamanque va accueillir la plus grosse usine de production de larves de Ténébrion meunier … sur 8 hectares.

La société Tebrio https://tebrio.com/ dispose déjà du premier permis de construire de son nouveau siège, une usine de 80 000 mètres carrés qui abritera la plus grande ferme à insectes au monde. Selon des sources de l'entreprise, les travaux devraient commencer dans le courant du mois de mars, une fois les procédures administratives terminées.

Non seulement les farines d’insectes contiennent de l’arsenic et du cyanure, les irréductibles antivax risquent de se faire rattraper en raison d’un brevet accordé portant sur l’utilisation d’Oxyde de Graphène dans la nourriture d’insectes lépidoptères et diptères. Ce brevet CN109497353B est intitulé “ Application of graphene oxide in preparation of feed for lepidoptera and diptera insects ” –

[Application de l'oxyde de graphène dans la préparation d'aliments pour insectes lépidoptères et diptères

https://patents.google.com/patent/CN109497353B/en



Résumé

L'invention divulgue une application de l'oxyde de graphène dans la préparation d'aliments pour les insectes lépidoptères et diptères. Dans laquelle le rapport masse/volume (mu g/mL) de l'oxyde de graphène à l'aliment pour lépidoptères et diptères est de 500 : 1-2000:1. L'aliment est préparé par la méthode suivante : préparation d'une solution d'oxyde de graphène, préparation d'un milieu de culture, et dissolution du milieu de culture dans la solution d'oxyde de graphène pour préparer l'aliment à base d'oxyde de graphène pour les insectes diptères. L'aliment pour lépidoptères et diptères à base d'oxyde de graphène peut raccourcir la période de croissance des insectes, améliorer le taux de survie des larves, augmenter le poids des larves et des pupes, et réduire considérablement le temps et le coût de production dans le processus d'application pratique.]

En plus, Le graphène n’a pas besoin d’être mentionné légalement puisqu’il n’est pas ajouté à la farine, futé non ?

Alors que faire ?

C’est très simple, pas de manifs, pas de pétitions, on n’achète plus aucun des produits cités plus haut dans la grande distribution. Cela va compliquer la vie, c’est certain, les services officiels vont réagir rapidement pour éviter la faillite générale des grands réseaux commerciaux.