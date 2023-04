La prise de pouvoir de l’OMS dans le monde: La nouvelle réglementation sanitaire internationale de l’OMS et le traité sur les pandémies, une tyrannie sanitaire inédite dans l’histoire de l’humanité.

Dernier appel au monde pour empêcher l'OMS de mettre l'humanité dans une prison à ciel ouvert

Peter Koenig – Le 25 avril 2023 – mondialisation.ca

Prise de pouvoir mondiale de l’OMS : méfiez-vous du nouveau règlement sanitaire international et du traité sur la pandémie, une tyrannie sanitaire jamais entendue auparavant dans l’histoire de l’humanité

M. Andrew Bridgen , membre du Parlement britannique, dénonce le nouveau Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS et le Traité sur la pandémie comme une prise de pouvoir sans précédent – privant les 194 pays membres de l’OMS, le monde entier, de leur souveraineté sur les problèmes de santé nationaux.

Le nouveau RSI et le Traité sur la pandémie transféreraient le pouvoir de décider ce qu’est une pandémie et ce qui mérite le statut d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), et littéralement comment toute question de santé doit être traitée – un mandat illimité de diktat – au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur général de l’OMS peut décider d’une interdiction pure et simple avec sanction de l’utilisation de médicaments « interdits par l’OMS », même s’ils ont prouvé leur efficacité. C’est précisément ce qui s’est passé pendant la dite pandémie COVID-19. Les médecins et les pharmacies n’étaient pas autorisés à prescrire, recommander et vendre des médicaments efficaces contre la COVID, car l’OMS l’interdisait.

Ce pouvoir de l’OMS serait élargi en tant que loi internationale, ou plutôt en tant qu' »ordre reposant sur des règles », le nouveau terme tyrannique choisi par l’élite, pour contourner littéralement toutes les lois nationales et internationales.

Le RSI et le Traité sur la pandémie seront tous deux soumis au vote de la prochaine Assemblée mondiale de la santé, du 21 au 30 mai 2023. Le vote est prévu le 24 mai 2023. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour que le traité soit adopté par les 194 membres de l’Assemblée.

Regardez cette vidéo de 20 minutes de M. Andrew Bridgen , député britannique, expliquant au Parlement britannique pourquoi il faut voter contre le nouveau RSI de l’OMS et le traité sur les pandémies.