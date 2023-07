Lancet : 74% des autopsies post-injection mettent en cause l'injection

Une étude du Lancet sur les autopsies dues au vaccin Covid révèle que 74 % d'entre elles ont été causées par le vaccin - L'étude a été retirée dans les 24 heures.

WILL JONES 6 JUILLET 2023 1:28 PM

Une revue du Lancet portant sur 325 autopsies après la vaccination Covid a révélé que 74% des décès étaient causés par le vaccin - mais l'étude a été supprimée dans les 24 heures.

L'article, qui était en attente d'une évaluation par les pairs, a été rédigé par le Dr Peter McCullough, cardiologue de renom, le Dr Harvey Risch, épidémiologiste à Yale, et leurs collègues de la Wellness Company. Il a été publié en ligne mercredi sur le site de préimpression de la prestigieuse revue médicale.

Cependant, moins de 24 heures plus tard, l'étude a été retirée et une note est apparue indiquant : "Cette étude a été supprimée par Preprints with the Lancet parce que les conclusions de l'étude ne sont pas étayées par la méthodologie utilisée. Bien que l'étude n'ait fait l'objet d'aucune procédure d'examen par les pairs, la note laisse entendre qu'elle n'a pas respecté les "critères de sélection".

Le résumé original de l'étude se trouve dans l'Internet Archive. Il se lit comme suit (je souligne) :

Contexte : Le développement rapide et le déploiement à grande échelle des vaccins COVID-19, associés à un nombre élevé de rapports d'effets indésirables, ont suscité des inquiétudes quant aux mécanismes possibles de lésion, notamment la distribution systémique des nanoparticules lipidiques (LNP) et de l'ARNm, les lésions tissulaires associées aux protéines de pointe, la thrombogénicité, le dysfonctionnement du système immunitaire et la cancérogénicité. L'objectif de cette revue systématique est d'étudier les liens de causalité possibles entre l'administration du vaccin COVID-19 et le décès à l'aide d'autopsies et d'analyses post-mortem.

Méthodes : Nous avons recherché tous les rapports d'autopsie et de nécropsie publiés concernant la vaccination par le COVID-19 jusqu'au 18 mai 2023. Nous avons initialement identifié 678 études et, après avoir vérifié nos critères d'inclusion, nous avons retenu 44 articles contenant 325 cas d'autopsie et un cas de nécropsie. Trois médecins ont examiné indépendamment tous les décès et ont déterminé si la vaccination COVID-19 était la cause directe du décès ou si elle y avait contribué de manière significative.

Résultats : Le système organique le plus impliqué dans les décès associés au vaccin COVID-19 était le système cardiovasculaire (53 %), suivi du système hématologique (17 %), du système respiratoire (8 %) et de plusieurs systèmes organiques (7 %). Dans 21 cas, trois systèmes organiques ou plus ont été touchés. Le délai moyen entre la vaccination et le décès était de 14,3 jours. La plupart des décès sont survenus dans la semaine suivant la dernière administration du vaccin. Au total, 240 décès (73,9 %) ont été jugés de manière indépendante comme étant directement dus à la vaccination par COVID-19 ou y ayant contribué de manière significative.

Interprétation : La cohérence entre les cas étudiés et les effets indésirables connus du vaccin COVID-19, leurs mécanismes et la surmortalité associée, associée à la confirmation de l'autopsie et à l'évaluation du décès par le médecin, suggère qu'il existe une forte probabilité de lien de cause à effet entre les vaccins COVID-19 et le décès dans la plupart des cas. D'autres investigations urgentes sont nécessaires pour clarifier nos conclusions.

L'étude complète ne semble pas avoir été sauvegardée dans l'Internet Archive, mais peut être lue ici.

En l'absence d'autres détails provenant des Preprints par le personnel du Lancet qui a supprimé l'article, il est difficile de savoir quelle est la substance de l'affirmation selon laquelle les conclusions ne sont pas étayées par la méthodologie. Un certain nombre d'auteurs de l'article sont des sommités dans leur domaine et il est donc difficile d'imaginer que la méthodologie de leur examen était si mauvaise qu'elle justifiait le retrait de l'article dès le premier examen plutôt que de faire l'objet d'une évaluation critique complète.

Cela ressemble plutôt à une censure pure et simple d'un article qui n'a pas suivi la ligne officielle. N'oublions pas que le CDC n'a pas encore reconnu qu'un seul décès avait été causé par les vaccins à ARNm Covid. Les preuves d'autopsie démontrant le contraire ne sont clairement pas ce que l'establishment de la santé publique américaine veut entendre.

Le Dr Clare Craig, pathologiste et coprésidente du groupe consultatif HART sur la pandémie, estime que l'approche adoptée dans l'étude est judicieuse. Elle a déclaré au Daily Sceptic :

Le système VAERS [de notification des effets indésirables des vaccins] est conçu pour alerter sur les dommages potentiels sans être nécessairement le meilleur moyen de mesurer l'étendue de ces dommages.

Il est possible de quantifier l'impact des décès en examinant les taux de mortalité globaux dans un pays.

Toutefois, cette méthode est imparfaite, car on s'attendrait à un déficit de décès après une période de surmortalité, ce qui rendrait douteuse l'exactitude de toute base de référence.

Une autre approche, consistant à vérifier ces décès par le biais d'une autopsie, est judicieuse.

Il se peut qu'il y ait un biais [dans l'étude] en faveur des autopsies de décès pour lesquels il y avait des preuves de causalité et la probabilité de causalité pourrait être exagérée par ce biais. Par exemple, 19 des 325 décès étaient dus à une thrombocytopénie et à une thrombose immunitaires induites par le vaccin, mais ces rapports peuvent être surreprésentés en raison de la volonté des autorités réglementaires de reconnaître ces décès.

Néanmoins, il est important que des tentatives soient faites pour quantifier le risque de préjudice et la censure de ces tentatives, plutôt qu'une critique scientifique ouverte, ne contribue en rien à rassurer les gens.

Le Dr Harvey Risch, l'un des auteurs de l'étude, a déclaré au Daily Sceptic qu'il considère qu'il s'agit d'une "pure censure dirigée par le gouvernement, même après l'injonction de l'affaire Missouri contre Biden".

Pendant ce temps, mes collègues étudient ce qu'ils appellent le "Long Vax", c'est-à-dire les dommages causés par les vaccins. Mais bien sûr, il s'agit d'un résultat rare, rare, rare, sauf qu'ils semblent n'avoir aucun problème à trouver des personnes à enrôler dans leur étude", a-t-il ajouté.