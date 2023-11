Vaccins grippe et Covid: risqués et inefficaces selon une vaste étude

Les données portant sur 11'000 patients montrent accidentellement que ces deux injections ne réduisent ni les hospitalisations ni les décès. Au contraire.

31 octobre 2023·Dernière mise à jour : 7 novembre 2023

L’étude que nous allons examiner aujourd’hui est intitulée “Risque de décès chez les patients hospitalisés pour Covid-19 vs grippe saisonnière à l’automne-hiver 2022-2023” et a été publiée en avril 2023 dans le Journal de l’Association médicale américaine (JAMA). Son intention était de démontrer que si vous êtes hospitalisé pour une grippe ou Covid, vous avez plus de risques de mourir du Covid que de la grippe .

Il s’avère en réalité que les chiffres de l’étude permettent d’aboutir à d’autres conclusions que les auteurs ne mentionnent pas. En effet, on s’attendrait logiquement à ce que les vaccinés contre la grippe aient moins de risques d’être hospitalisés pour la grippe et que ceux vaccinés contre le Covid soient moins hospitalisés pour le Covid. Or, révèlent les lanceurs d’alerte Steve Kirsch, en octobre dernier, et Igor Chudov , les pourcentages du groupe “grippe” et “Covid” sont quasiment identiques, ce qui remet en question une quelconque efficacité des deux vaccins, voire pire, comme nous allons le voir.

Conflit d’intérêts?

Avant de poursuivre, il est important de relever que l’un des auteurs de l’étude publiée dans le JAMA, le Dr Xie, a déclaré avoir été consultant (non rémunéré) pour Pfizer, tandis que son collègue, le Dr Al-Aly, a déclaré avoir reçu des honoraires de conseil de Gilead Sciences, de Tonix Pharmaceuticals et aussi d’avoir été consultant (non rémunéré) pour Pfizer.

Ceci pourrait-il expliquer pourquoi certaines révélations pourtant flagrantes au niveau des chiffres ne sont mentionnées nulle part dans le texte de l’analyse ? La question reste ouverte.

