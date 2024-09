La Suède veut proscrire l'usage des écrans pour les plus jeunes

France-Soir Publié le 03 septembre 2024 – 09:09





La Suède est en plein revirement sur son positionnement concernant les écrans dans les écoles. D’abord dans une dynamique d’innovation en donnant à ses jeunes générations l’occasion d’étudier avec des écrans dans les mains à la place des pesants manuels, voilà que le pays fait machine arrière.

Alors qu’en mai 2023 le gouvernement reconnaît, sur l’avis des médecins, la responsabilité des écrans dans la baisse des niveaux de ses élèves, les autorités recommandent aujourd’hui d’empêcher le visionnage de tout écran jusqu’aux deux ans des petits Suédois. Les recommandations vont même plus loin, en incitant à limiter à une heure par jour les écrans pour ceux entre deux et cinq ans, et deux heures pour les enfants entre six et douze ans.

Ce lundi 2 septembre, les autorités suédoises se mobilisent pour cette rentrée en incitant, à travers la publication de nouvelles recommandations, à ce que les enfants de moins de deux ans ne soient exposés à aucun écran. L’Agence de santé publique donne ainsi de nouvelles directives suite au manque de qualité de l’apprentissage, en raison de l’important usage des tablettes et autres « jouets » numériques.

Sous de semi-aveux, le ministre de la Santé publique du pays, Jakob Forssmed, reconnaît à la presse que « pendant trop longtemps, les smartphones et autres écrans ont pu entrer dans tous les aspects de la vie de nos enfants ». Il continue le laïus en déclarant que les adolescents de 13 à 16 passent en moyenne six heures et demie par jour devant un écran. Et ceci, en dehors du temps scolaire. Le pays déplore une « crise du sommeil » de ses plus jeunes, avec des lycéens qui ne dormiraient plus suffisamment. Parmi les raisons invoquées, le place de l’écran dans leur quotidien est toute désignée.

