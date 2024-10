Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (COP16) : Des solutions pour les entreprises, des pertes pour les communautés et la biodiversité

Bulletin WRM 272 - 24 octobre 2024

La Conférence des Parties (COP16) à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) se tient du 21 octobre au 1er novembre en Colombie. Cette initiative n'a pas atteint son objectif de mettre un terme à la perte alarmante de la biodiversité. Depuis 30 ans, au lieu de mettre un terme à la destruction des entreprises extractives, les propositions de la CDB ont aggravé la situation - par des actions qui ont porté atteinte à la fois à la souveraineté des peuples et des communautés autochtones et à leur capacité à rester dans les territoires qu'ils habitent et protègent.

Enjeux : Plantations d'arbres à grande échelle / Compensation carbone et REDD / Compensation de la biodiversité

La destruction de la biodiversité pour alimenter la cupidité des entreprises est facilement visible à travers des faits et des chiffres alarmants : 54 % des zones humides ont disparu depuis 1900 ; La dégradation des sols due aux activités humaines entraîne l’extinction d’un sixième des espèces et 50 % de l’expansion agricole entre 1980 et 2000 s’est faite sur des zones de forêt tropicale rasées (1). En Asie, les plantations de palmiers à huile ont été la principale cause de la perte de forêts au cours de cette période.

Il y a 32 ans, lors du Sommet de la Terre organisé à Rio de Janeiro, au Brésil, plus de 170 pays se sont engagés à prendre des mesures pour mettre un terme à cette destruction. Ils ont pour cela signé la Convention sur la diversité biologique (CDB). Mais cette initiative a échoué de manière spectaculaire.

Malgré leurs nombreuses déclarations en faveur de l’action et l’adoption d’objectifs et de cibles, les gouvernements n’ont montré aucun intérêt réel à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la destruction de la diversité biologique. Pour preuve, il suffit de revoir les objectifs fixés pour la décennie 2010-2020, dits objectifs d’Aichi : aucun d’entre eux n’a été atteint.

La 16e Conférence des Parties (COP) à la CDB se tient à Cali, en Colombie, du 21 octobre au 1er novembre 2024. Au cours de cette réunion, les négociateurs gouvernementaux ont pour objectif d'évaluer les progrès des pays dans la réalisation des nouveaux objectifs fixés pour 2030, qui sont inclus dans le Cadre mondial pour la biodiversité. Pourtant, plus de 85 % des pays n'ont pas respecté le délai pour soumettre leurs nouveaux engagements avant le début de la COP, ce qui révèle leur manque d'engagement persistant (2).

Pour arrêter la perte dévastatrice de biodiversité et tenter de l'inverser, il faudrait d'abord mettre un terme à la destruction. Cette destruction est causée par les entreprises extractives pétrolières, minières, agro-industrielles, plantations, barrages hydroélectriques et autres industries, ainsi que par d’autres secteurs économiques qui bénéficient indirectement de ces activités destructrices – comme les compagnies aériennes, les banques, la finance, les investisseurs, etc. Pourtant, au lieu de mettre un terme à cette destruction, les propositions mises en œuvre par la CDB tendent à aggraver la situation – par des actions qui portent atteinte à la fois à la souveraineté des peuples et des communautés autochtones et à leur capacité à rester sur les territoires qu’ils habitent et protègent.

L’une des façons concrètes par lesquelles la CDB provoque ce type de conflit est l’objectif connu sous le nom de « 30 x 30 », promu par de grandes ONG de conservation. Son objectif est que 30 % de la planète – y compris les terres, les eaux douces et les océans du monde – soient déclarés zones protégées d’ici 2030. Cependant, cet objectif ne prend pas en compte la souffrance et la résistance de milliers de communautés touchées par l’imposition de zones de conservation sur leurs territoires – et les graves violations de leurs droits que cela a provoquées. Loin d’être une solution, ce modèle de conservation sans population génère en réalité des conflits et de la violence, qui coûtent des vies aux communautés qui perdent le contrôle des territoires qu’elles habitent.

Une autre menace majeure et inquiétante émanant de la Convention sur la diversité biologique (et de l’influence des entreprises sur elle) est l’inclusion des compensations et des crédits de biodiversité comme mécanisme légitime pour « réparer » la destruction causée par les entreprises.

Par le biais des compensations, les industries polluantes s’arrogent le droit de détruire des territoires, sous prétexte que ces dommages et pertes seront « compensés » ailleurs sur la planète. Or, ce n’est pas possible. Dans une récente déclaration, des centaines d’organisations de la société civile ont averti que « les compensations de biodiversité peuvent créer des conflits sur le droit de posséder et d’utiliser les terres, les pêcheries et les forêts, et peuvent concurrencer l’agroécologie et l’agriculture paysanne, mettant ainsi en péril la souveraineté alimentaire. [Ces projets de compensation] entraîneront probablement l’accaparement des terres, le déplacement des communautés, une augmentation des inégalités d’accès à la terre et des violations des droits de l’homme – tout comme le font les compensations carbone. »

Cette déclaration met en garde contre le fait que les compensations et les crédits de biodiversité cherchent à imiter les compensations et les crédits de carbone. Mais non seulement ils reproduisent les défauts des compensations et des crédits de carbone ;

Les modifications et les compensations intensifient les impacts négatifs en incluant d'innombrables formes de vie dans une stratégie de financiarisation. Jusqu'à présent, ces mécanismes ont prouvé qu'ils profitaient aux grandes entreprises qui continuent de polluer - comme les compagnies pétrolières, minières et aériennes. Ils profitent également à la chaîne associée de gestionnaires, certificateurs, consultants et financiers qui mettent en œuvre ces mécanismes. Pendant ce temps, les communautés souffrent de la tromperie et des impacts de ces mécanismes, qui ont été largement documentés par le monde universitaire, la presse et d'autres secteurs.

Nous vous invitons à lire la déclaration complète, qui présente également des propositions alternatives à un autre point clé de l'ordre du jour de la COP16 : le financement de stratégies pour arrêter la perte de biodiversité.

Ce bulletin comprend également des articles sur la façon dont les plantations d'arbres et les projets de compensation s'étendent et occupent des territoires, ainsi que d'autres articles célébrant la résistance des communautés.

L'un des articles, du Gabon, documente la puissance de la résistance communautaire aux tentatives de Sequoia d'installer 60 000 hectares de plantations d'eucalyptus dans la région du plateau de Bateke qui seraient utilisées pour générer des crédits carbone. Un autre article, en provenance de la République du Congo, décrit comment les compagnies pétrolières accaparent des terres pour y implanter des plantations d’arbres destinées au marché du carbone, afin de verdir leur image. Un troisième article relate l’expérience de deux provinces du Mozambique où les plantations d’eucalyptus ont oblitéré la diversité biologique et génétique des machambas (zones de culture traditionnelles). Dans le sillage de l’industrie de la pulpe, une homogénéisation majeure se produit et l’expression de la diversité génétique des semences et des variétés locales disparaît.

Un autre article analyse la stratégie du gouvernement thaïlandais pour mettre en œuvre une politique climatique basée sur la compensation, un concept intrinsèquement contradictoire qui étend le contrôle des entreprises sur les terres communautaires. Et maintenant, le gouvernement thaïlandais veut extrapoler cette idée du climat et l’appliquer à la biodiversité. Ces projets de compensation seraient menés dans des « zones vertes » qui couvriraient plus de 50 % du pays.

Enfin, nous présentons le troisième épisode du podcast intitulé « Women's Struggles for Land », qui vise à mettre en lumière les voix des femmes et leurs multiples formes de résistance à l’occupation de leurs territoires. Ce troisième épisode, réalisé en Indonésie avec l'organisation Solidaritas Perumpuan, relate les expériences des femmes de la région de Kalimantan confrontées à des projets de plantations et à des projets REDD.

Ce recueil de cas révèle comment les types d'actions proposées lors des COP affectent la souveraineté des peuples sur les territoires qu'ils habitent. Cette souveraineté est indispensable pour enrayer la crise de la biodiversité. Face à cette situation, de nombreux peuples et communautés du monde entier reprennent le contrôle de leurs territoires et se battent pour les défendre. Ce faisant, ils défendent la diversité biologique et la vie elle-même !

La suite :