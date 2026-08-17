LA GUERRE DE L'EAU

https://x.com/VeriteDiffusee/status/2087816966715080911

Il faut économiser l'eau, pas le droit d'arroser, limite une douche par jour, dans certains endroits on n'a même plus le droit de donner à boire aux animaux !!!

Alors que le numérique nous est imposé... L'eau utilisée pour les datas Center est scandaleuse et il me semble important de le rappeler pour ceux qui adorent l'IA, qui l'utilise à outrance, pour ceux qui trouvent génial le ''tout numérique'' et qui participent à la destruction de la nature. L'eau c'est la vie ! J'espère que le monde va se réveiller et revoir ses priorités, la vie ou la dépendance à la technologie ?

De mon côté je me fiche royalement des arrêtés préfectoraux, j'arrose, je donne à boire aux animaux et je ne suis pas d'accord pour le tout numérique qui retire les échanges humains.

➡️🇨🇵 DATA CENTER CONSOMMATION D'EAU :

À l’échelle mondiale, la consommation totale des data centers a atteint 560 milliards de litres d’eau en 2023, d’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport Energy and AI (avril 2025). Et la dynamique se poursuit…

L’institution anticipe une hausse spectaculaire dans les années à venir, avec un volume qui pourrait doubler, passant à 1 200 milliards de litres par an d’ici 2030.

D’après une enquête conjointe de Source Material et The Guardian, Amazon, Google et Microsoft prévoient à elles seules une hausse de 78 % du nombre de leurs centres de données. Ici on parle d’eau consommée, ce qui est différent de l’eau prélevée. Cette dernière comptabilise la quantité totale d’eau utilisée pour la construction, le fonctionnement et l’entretien des data centers.

Selon l’AIE, les quantités d’eau prélevées sont plutôt de l’ordre de 5 000 milliards de litres en 2023, et plus de 9 000 milliards de litres prévus pour 2030...

Article complet via : Consommation eau des data center : tout comprendre | Hellio : https://hellio.com/actualites/conseils/consommation-eau-data-center

➡️🇨🇵 ARTICLE PROJETS DE DATA CENTERS EN FRANCE :

Les projets de data centers n’en finissent pas de pleuvoir sur la France...

Data centers : un essor massif sous haute surveillance

Dans les dix prochaines années, la France, qui compte déjà environ 350 centres de données, pourrait en accueillir une soixantaine de plus. Leurs capacités seront bien supérieures aux puissances actuelles. Mais derrière les annonces, l’état réel d’avancement des projets reste difficile à évaluer...

https://latribune.fr/article/tech/intelligence-artificielle/4286214792786/carte-ou-en-sont-les-projets-de-data-centers-en-france

➡️🇨🇵 ILLUSTRATION :

Carte des restrictions – VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/carte/