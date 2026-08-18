L'Australie va mener la plus vaste expérience de vaccination d'oiseaux sauvages jamais tentée

5 000 manchots pygmées sauvages seront capturés, pucés et vaccinés à deux reprises avec un vaccin contre la grippe aviaire H5N2 conçu pour les poulets.

Nicolas Hulscher, MPH 17 août 2026

L'Australie s'apprête à rassembler 5 000 manchots pygmées sauvages pour leur administrer deux injections d'un vaccin contre la grippe aviaire, leur implanter une puce électronique et les relâcher dans la nature ; il s'agit de la plus vaste expérience de vaccination d'oiseaux sauvages jamais tentée. Au total, l'opération impliquera environ 10 000 injections et 5 000 implantations de puces sur une population sauvage vivant en liberté.

Le vaccin fourni pour ce programme australien de protection des oiseaux est un vaccin à virus inactivé H5N2 de Zoetis, développé pour la volaille, alors que le virus circulant actuellement dans la faune sauvage australienne est le H5N1. Ce produit a été conçu pour les poulets et non pour les manchots sauvages ; l'Australie a d'ailleurs reconnu que l'expérience concernant l'utilisation de ces vaccins chez des espèces autres que la volaille est limitée. Pourtant, les autorités étendent désormais cette intervention à des milliers d'animaux vivant en liberté.

Le plan prévoit la capture et la contention des manchots, leur injection et leur puçage, leur remise en liberté, puis leur localisation et leur recapture quelques semaines plus tard pour une seconde dose. Il s'agit d'une intervention pharmaceutique sans précédent au sein d'un écosystème sauvage.

Les conséquences évolutives sont particulièrement préoccupantes. Ces vaccins n'empêchent pas nécessairement l'infection ou la réplication virale ; le virus H5N1 peut donc continuer à circuler tout en étant soumis à une pression immunitaire induite par le vaccin. Le virus de la grippe mute rapidement et, dans ces conditions, des variants mieux à même d'échapper à la réponse vaccinale peuvent acquérir un avantage sélectif et se propager.

La circulation continue du virus sous pression vaccinale peut également accélérer la dérive antigénique et favoriser l'émergence de souches résistantes au vaccin, tandis que la co-infection par différents virus grippaux crée des opportunités de réassortiment génétique et l'apparition de nouveaux variants. Chez les manchots sauvages, ces risques sont encore plus imprévisibles, car il existe peu de données concrètes sur la vaccination de masse de populations vivant en liberté.

Un lien financier notable existe également concernant le fournisseur. Zoetis a reçu près de 30 millions de dollars de subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates, notamment pour des projets liés à la santé des volailles, aux médicaments vétérinaires, aux vaccins et aux diagnostics. La Fondation Gates a également financé, de manière distincte, le développement d'un vaccin contre la grippe aviaire H5N1.

L'ampleur de cette opération ne doit pas être banalisée. Cinq mille manchots sauvages sont capturés, vaccinés à deux reprises avec un vaccin contre la grippe H5N2 conçu pour la volaille, munis d'une puce électronique permanente, puis relâchés dans un environnement où le virus H5N1 continuera de circuler.

Il s'agit de la plus vaste expérience de vaccination d'oiseaux sauvages jamais tentée. C'est une intervention biologique de grande envergure comportant de réels risques évolutifs et écologiques ; les autorités vont de l'avant malgré le peu de données spécifiques à l'espèce et l'impossibilité de prévoir les conséquences qu'elles pourraient engendrer.

Nicolas Hulscher, MPH

Épidémiologiste et administrateur de la Fondation McCullough

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