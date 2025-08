Duplomb : Un lobbyiste de la FNSEA propulsé au cœur du gouvernement

France-Soir Publié le 31 juillet 2025 - 15:25





En pleine tourmente autour de la loi Duplomb, le gouvernement nomme un ancien lobbyiste de la FNSEA au poste de directeur de cabinet de sa porte-parole. Inconnu du grand public, Xavier Jamet est néanmoins réputé dans les couloirs de la politique agricole. La décision a été révélée par La Lettre et soulève une sérieuse question de cohérence démocratique.

Le débat est à la fois complexe est brûlant. D'un côté, les défenseurs de la santé et de l'environnement, de l'autre, les défenseurs des agriculteurs et de la souveraineté. Certains cherchent à comprendre, d'autres à convaincre. Objet de tous les tourments, la loi Duplomb a été adoptée le 8 juillet dernier, mais depuis, une pétition demandant à ce qu'elle soit retoquée a récolté plus de 2 millions de signatures. En théorie, l'Assemblée devrait considérer cette dernière comme étant (largement) suffisamment importante et rouvrir les débats.

Pour l'instant il n'en est rien. Pire ! Le gouvernement place un ancien lobbyiste de la FNSEA (principale fédération de syndicats agricoles) à un poste clé.





https://www.francesoir.fr/politique-france/duplomb-un-lobbyiste-de-la-fnsea-propulse-au-coeur-du-gouvernement