Les éditos de l'été - Une escroquerie méga XXL à l’échelle européenne (partie II)

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 31 juillet 2025 – 10:23

Me revoilà pour plonger dans le scandale qui incarne l’escrologie moderne qui peuvent être opérée par la Commission européenne : une arnaque à 723 milliards d’euros, révélée en juillet 2025 par Angéline Furet, eurodéputée du Rassemblement national, dans une vidéo cinglante.





Le ton est un tantinet sarcastique, mais le message est sans équivoque avec un langage populaire que tout le monde comprend. Celui que nous aurions tous utilisé, citoyens français qui concourons à l'impôt, pour, conformément à l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, exiger de ceux qui le dépensent, l'argent de l'impôt, qu'ils nous fassent connaître quelle est l'utilisation exacte qui en a été faite. À savoir dans les poches de qui il a atterri, notre argent, et pourquoi et comment.

Ce scandale concerne la « Facilité pour la Reprise et la Résilience » (FRR), la dénomination donnée par la Commission au programme censé relancer l’économie européenne post-Covid tout en finançant la transition écologique. Madame Furet a déclaré :

« Ils sont passés dans la poche de qui, les 723 milliards d'euros que les contribuables européens ont payés, sur décision de la Commission européenne, pour financer « la Facilité pour la Reprise et la Résilience » ? Ou plus exactement la facilité laissée à des escrocs en col blanc de s'en mettre plein les poches. En effet, voici les conclusions de la Cour des comptes européenne concernant l'utilisation qui a été faite de ces 723 milliards : l'argent a été distribué on ne sait pas à qui, pour faire on ne sait pas trop quoi, pour la réalisation de projets qui n'ont aucunement été budgétés, et pour lesquels on ne sait pas non plus s'ils ont été menés à leur terme. Oui. Si tant est que ces 723 milliards d'euros n'ont pas été détournés, comme hélas, en l'état, on est en droit de le soupçonner.

La suite :

https://www.francesoir.fr/opinions-editos/les-editos-de-l-ete-une-escroquerie-mega-xxl-l-echelle-europeenne-partie-ii