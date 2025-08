Géo-ingénierie solaire : enjeux géostratégiques et de défense

29 novembre 2023

par Marine de Guglielmo Weber, directrice scientifique de l'Observatoire, chercheuse au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité de l’IRIS, Sofia Kabbej, chercheuse associée au sein du programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS et membre du comité scientifique de l’Observatoire Défense & Climat et avec la collaboration de Laura Hebbel Boutang, assistante de recherche à l'IRIS.

Des techniques et des développements récents mettent en lumière la perspective d‘un déploiement à grande échelle de la géo-ingénierie solaire au cours des décennies futures . Aussi apparaît-il nécessaire d’explorer les enjeux sécuritaires et stratégiques soulevés par ces techniques , ce que cette note se propose de faire en quatre temps : la présentation des techniques étudiées et des risques naturels et humains associés (I) ; l’analyse des enjeux géopolitiques et stratégiques qu’elles soulèvent (II) ; quatre hypothèses, et trois scénarii de prospective narrant le déploiement de techniques de géo-ingénierie solaire à l’horizon 2050, associés à des recommandations à destination du ministère des Armées (IV).





Dans son 6e rapport d’évaluation, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) alerte sur la forte probabilité de dépassement du seuil d’augmentation de température de 1.5°C depuis la période préindustrielle d’ici la fin du siècle (GIEC, 2022, v.). La trajectoire d’émission de gaz à effet de serre (GES) actuelle, qui devrait nous mener à un dépassement de ce seuil avant 2030, se traduit déjà par une insécurité climatique extrêmement forte. En témoigne la multiplication des aléas météo-climatiques qui ont frappé tout autour du globe au cours de l’année 2023, poussant le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à déclarer : « L’effondrement climatique a commencé » ( Libération , 2023, 6 septembre).

