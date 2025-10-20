Forêts françaises : quand la logique du profit épuise le temps long des arbres

France-Soir - Publié le 20 octobre 2025 - 16:45

Les forêts françaises s’étendent, mais elles s’affaiblissent. En dix ans, la mortalité des arbres a augmenté de 125 %, selon un rapport récent de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Si l’on évoque souvent les aléas climatiques pour expliquer cette dégradation, un autre facteur, plus silencieux mais tout aussi dévastateur, réside dans notre manière de gérer la forêt.

Une gestion tournée vers le rendement rapide, qui sacrifie le temps long nécessaire à la vie des arbres.

Le bois avant la forêt

Dans une interview sur Reporterre, Marie-Stella Duchiron, experte forestière et auteure de Sylviculture d’écosystème, tire la sonnette d’alarme : « Nous avons des forêts beaucoup trop jeunes, avec des arbres qui croissent vite, mais qui n’atteignent jamais leur maturité, car ils sont coupés avant, pour répondre aux objectifs économiques de la filière bois. »

Autrement dit, la forêt devient un champ de production. Une ressource calibrée, gérée au rythme du marché plutôt qu’à celui de la nature. Les coupes répétées, de plus en plus rapprochées, empêchent les arbres d’acquérir la solidité et la complexité qui leur permettraient de résister aux agressions — qu’elles soient biologiques, hydriques ou mécaniques.

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/forets-francaises-quand-la-logique-du-profit-epuise-le-temps-long-des-arbres