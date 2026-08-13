Il n'y a pas de transition énergétique : trois chercheurs du FMI enterrent le dogme

G. L. Publié le 13 août 2026 - 13:55

Ce document aurait mérité la une partout. Il est finalement passé inaperçu, et ce n'est pas dans les médias mainstream que vous le trouverez.

Fin juillet, trois chercheurs ont publié sous le sceau du FMI un article de recherche au titre quelque peu aride, "The Generalized Jevons Paradox and the Future of Energy" (Le paradoxe de Jevons généralisé et l'avenir de l'énergie). Son contenu, lui, est explosif et risque de troubler celui qui n'y est pas préparé : La transition énergétique, ce pilier de trois décennies de politiques publiques, de taxes et de sermons, n'existe pas dans les données.

Premier constat : à l'échelle mondiale, les énergies ne se remplacent pas, elles s'additionnent. Le charbon n'a jamais chassé le bois, le pétrole n'a jamais chassé le charbon, et les renouvelables ne chassent pas les hydrocarbures. Détail savoureux relevé par les auteurs, l'humanité brûle davantage de biomasse aujourd'hui qu'en 1800.

Deuxième constat : plus on gagne en efficacité, plus on consomme au total. C'est le paradoxe formulé par Jevons en 1865, que les auteurs généralisent à l'ensemble des énergies et des matériaux. Conclusion logique et dérangeante, la part des fossiles peut baisser dans le mix pendant que leur consommation absolue continue de grimper. Ce qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui.

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