Rapport accablant mis de côté : « Les panneaux solaires accélèrent le réchauffement climatique »

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uncut-news.ch 5 août 2026

Un rapport interne d'un groupe de travail semi-gouvernemental suscite une vive polémique aux Pays-Bas. Selon ce rapport, environ 95 % des panneaux solaires installés ces trois dernières années ne compensent même pas les émissions de CO₂ générées lors de leur production et de leur installation, et ce, durant leur durée de vie. Ce document explosif, finalisé fin 2024, a ensuite disparu au sein du ministère néerlandais des Affaires économiques. Il n'est rendu public que maintenant.

Les centrales solaires sont considérées depuis des années comme un pilier central de la politique climatique néerlandaise. Selon le discours officiel, elles sont censées contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique en produisant de l'électricité sans CO₂.

À ce jour, environ 10 millions de panneaux solaires, d'une capacité installée totale de 30 gigawatts, ont été installés aux Pays-Bas. Par temps ensoleillé, elles produisent désormais environ deux fois plus d'électricité que le pays n'en a besoin. Des terres agricoles fertiles ont été sacrifiées au profit d'immenses parcs solaires, et les toits se sont couverts de panneaux solaires à une vitesse record grâce aux subventions gouvernementales. Au total, ils couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 20 kilomètres carrés.

Mais un rapport récemment publié dresse un tableau bien différent.

Un temps d'amortissement carbone supérieur à la durée de vie des panneaux

Le rapport aboutit à une conclusion alarmante :

Le « temps d'amortissement carbone » – c'est-à-dire le temps nécessaire à un panneau solaire pour compenser les émissions de CO₂ générées lors de sa production et de son installation par la production d'électricité ultérieure – est probablement supérieur à la durée de vie réelle des panneaux.

Le rapport affirme textuellement :

« Ces panneaux solaires vont accélérer le réchauffement climatique.»

Plus grave encore, ce temps d'amortissement carbone risque de s'allonger encore dans les années à venir, car les centrales solaires devront être arrêtées de plus en plus fréquemment en raison du surplus croissant d'électricité.

Rapport introuvable au ministère

Ce rapport avait été commandé en décembre 2024 par le Groupement d'acheteurs publics de modules solaires durables, un consortium regroupant des agences gouvernementales, des municipalités, des associations de gestion de l'eau et une entreprise énergétique.

Depuis début 2022, ce groupe de travail examinait les principaux enjeux de durabilité liés aux modules solaires, en s'appuyant sur la littérature scientifique et des entretiens avec des experts : durée de vie réelle, empreinte carbone, substances toxiques telles que les PFAS et le plomb, et risques de travail forcé lors de la fabrication.

L'objectif initial était d'aider les institutions publiques à acquérir des modules solaires durables. Cependant, après la remise du rapport au ministère néerlandais des Affaires économiques, aucune suite n'a été donnée.

Ce n'est que grâce aux investigations du journal De Andere Krant que l'on a appris que le ministère avait bien reçu le rapport, mais n'en avait pas intégré les conclusions dans ses décisions politiques.

Explication du ministère :

Les conclusions n'étaient « pas suffisamment étayées par des preuves scientifiques généralement acceptées ».

La fabrication génère d'énormes quantités de CO₂

Selon le rapport, la quasi-totalité des modules solaires installés aux Pays-Bas proviennent de Chine et sont composés de cellules en silicium. Leur production est particulièrement énergivore. Le silicium est extrait du sable de quartz et de la poudre de charbon – un procédé qui nécessite d'énormes quantités d'électricité et qui libère également du CO₂ directement par la combustion du charbon. La purification et la cristallisation ultérieures du silicium consomment également de grandes quantités d'énergie. Comme environ 65 % de l'électricité chinoise provient encore de centrales au charbon, le bilan carbone est fortement défavorable. Le rapport indique également que des émissions importantes se produisent lors de la production d'autres matériaux : verre, cadres en aluminium, câbles en cuivre, structures en acier. Pour les installations en toiture, les auteurs ont calculé un total de 1 440 kilogrammes de CO₂ par kilowatt de puissance installée.

Si la totalité des 30 gigawatts de capacité solaire aux Pays-Bas avait été installée exclusivement sur les toits, cela correspondrait déjà à 43,2 millions de tonnes de CO₂ – soit l'équivalent des émissions annuelles de CO₂ de 2,5 millions de foyers néerlandais.

La situation est encore plus préoccupante pour les installations solaires au sol et flottantes.

Selon le rapport, leur empreinte carbone est de 50 à 80 % supérieure, notamment en raison des structures métalliques supplémentaires, des fondations et des câbles de raccordement plus longs.

Un calcul alarmant

Le groupe de travail a ensuite calculé la période d'amortissement carbone réelle de ces installations.

Conclusion :

Environ 95 % des modules solaires installés ces trois dernières années nécessitent plus de 25 ans pour compenser leurs émissions de CO₂ liées à leur fabrication et à leur installation. En revanche, le rapport estime la durée de vie moyenne réaliste à seulement 12 à 15 ans.

Autrement dit :

La plupart des systèmes devraient fonctionner bien plus longtemps que ne le prévoient les auteurs pour compenser leurs propres émissions de CO₂. Même les experts ont été surpris.

L’un des experts ayant participé à l’analyse a souhaité garder l’anonymat. Son nom est connu du journal. Il explique :

« Au début, je pensais qu’il y avait une erreur de calcul quelque part. Mais plus nous analysions les données, plus il devenait évident que nous étions confrontés à un problème colossal.»

Les centrales solaires sont mises à l’arrêt de plus en plus fréquemment.

Un facteur crucial est ce qu’on appelle la limitation de production.

Comme la production d’électricité les jours ensoleillés dépasse largement la capacité d’absorption du réseau, les centrales solaires doivent être mises à l’arrêt ou leur production limitée de plus en plus souvent.

Par conséquent, elles produisent beaucoup moins d’électricité que prévu initialement. Le rapport prévoit que les arrêts de production pourraient atteindre 60 à 75 % dans les années à venir.

L'expert concerné considère désormais la situation actuelle comme encore plus grave que ne le laissaient entendre les calculs de l'époque.

« La politique climatique actuelle est insensée. »

Ces conclusions ont complètement bouleversé son point de vue sur l'énergie solaire.

« En 2012, j'étais un fervent partisan. Aujourd'hui, je suis opposé à tout nouveau développement des centrales solaires. »

Il continuerait d'exploiter les installations existantes.

Cependant, il n'installerait plus de nouveaux panneaux solaires.

Sa conclusion est sans équivoque :

« Si la protection du climat nous préoccupe réellement, nous devons réévaluer quelles technologies permettent réellement de réduire au maximum les émissions de CO₂. Personne n'analyse les faits de manière critique et rationnelle, et surtout pas les émissions hors des Pays-Bas. La politique actuelle est fondamentalement insensée.»

Le ministère rejette les critiques. Le ministère néerlandais des Affaires économiques confirme avoir reçu le rapport. Cependant, cette analyse n'a pas été intégrée à la politique énergétique car, de l'avis du ministère, ses conclusions ne reposent pas sur un consensus scientifique suffisant. Parallèlement, le ministère souligne que l'empreinte carbone des modules solaires sera davantage prise en compte à l'avenir. Depuis cette année, le programme néerlandais de subventions SDE++ inclut, pour la première fois, des spécifications relatives à l'empreinte carbone maximale admissible des nouvelles installations solaires.