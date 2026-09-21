France-Soir Publié le 21 septembre 2026 - 15:31

L'Union européenne maintiendra son appel à un moratoire sur de nouveaux gisements d'hydrocarbures dans l'Arctique, a indiqué lundi un porte-parole de la Commission, malgré la pression d'Oslo, l'un des premiers fournisseurs d'énergie du continent. Euronews a obtenu cette confirmation avant la présentation, le 20 octobre, d'une stratégie arctique révisée.

Le moratoire date de 2021, il n'est pas juridiquement contraignant pour la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union et garde la main sur son plateau continental. Cela n'empêche pas Bruxelles de continuer à dicter la partition, pendant que les factures européennes suivent une autre musique. Le ministre norvégien de l'Énergie, Terje Aasland, a répondu que la Norvège décide de ses ressources, et pas l'Union européenne, que pour rappel, le plateau norvégien couvre environ 30 % du gaz et 14 % du pétrole consommés dans l'UE et au Royaume-Uni.

Sans ces livraisons, a-t-il ajouté, la situation énergétique européenne serait "bien plus difficile". OilPrice rappelle que Fatih Birol, à la tête de l'Agence internationale de l'énergie, avait estimé cet été que lever ce moratoire comptait pour la sécurité d'approvisionnement du continent.

Ce même continent achète massivement du GNL américain. Le rapport Draghi de 2024 évaluait déjà le gaz payé par les entreprises européennes à quatre ou cinq fois le prix américain. Brussels Signal écrit, en septembre 2026, que le TTF européen a flambé au-dessus de 81 euros le MWh pendant que le Henry Hub américain tournait autour de 2,80 dollars, soit près de dix fois moins une fois les unités converties.

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