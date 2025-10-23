Véhicules et systèmes pour la modification des conditions météorologiques

22 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |Brevet WO2017132304A1

Résumé: Un système de modification de la météo qui comprend à la fois des systèmes et des véhicules capables de modifier la météo. Les systèmes peuvent comprendre des dispositifs aptes à utiliser des compositions pour créer des dispersants pouvant modifier les intempéries. Le système est capable de modifier la météo autonome lorsque les véhicules peuvent fonctionner pendant de longues périodes dans les airs et peuvent être dirigés par une station de contrôle. Les véhicules peuvent comprendre un avion, un drone, un ballon, un satellite, un dirigeable, tel qu'un dirigeable lenticulaire, un hélicoptère ou un véhicule aérien plus léger. Les véhicules sont capables de multiples fonctions, y compris la modification des conditions météorologiques, la surveillance des conditions météorologiques et la coordination entre les différents véhicules.

