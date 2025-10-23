Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Véhicules et systèmes pour la modification des conditions météorologiques

23 Octobre 2025, 18:02pm

Véhicules et systèmes pour la modification des conditions météorologiques

22 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |Brevet WO2017132304A1

Résumé: Un système de modification de la météo qui comprend à la fois des systèmes et des véhicules capables de modifier la météo. Les systèmes peuvent comprendre des dispositifs aptes à utiliser des compositions pour créer des dispersants pouvant modifier les intempéries. Le système est capable de modifier la météo autonome lorsque les véhicules peuvent fonctionner pendant de longues périodes dans les airs et peuvent être dirigés par une station de contrôle. Les véhicules peuvent comprendre un avion, un drone, un ballon, un satellite, un dirigeable, tel qu'un dirigeable lenticulaire, un hélicoptère ou un véhicule aérien plus léger. Les véhicules sont capables de multiples fonctions, y compris la modification des conditions météorologiques, la surveillance des conditions météorologiques et la coordination entre les différents véhicules.

La suite :

 

https://zerogeoengineering.com/2025/vehicles-and-systems-for-weather-modification-3/

 

 

Vous aimerez aussi :
Un système spécialisé pour l’injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère
Un système spécialisé pour l’injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère
COVID-19 : Empoisonnement par opérations militaires de géoingénierie solaire
COVID-19 : Empoisonnement par opérations militaires de géoingénierie solaire
Géo-ingénierie en cours : Frankenskies
Géo-ingénierie en cours : Frankenskies
Ancien député britannique : « La géo-ingénierie est un crime contre l'humanité et doit cesser »
Ancien député britannique : « La géo-ingénierie est un crime contre l'humanité et doit cesser »
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso