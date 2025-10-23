Un système spécialisé pour l’injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère

18 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |

Afin de répondre aux exigences extrêmes du largage de charges utiles importantes à haute altitude, une procédure d'optimisation couplée est utilisée pour concevoir le système. Il en résulte une configuration d'avion sans pilote dotée d'une aile large, fine et haubanée, et de quatre turboréacteurs sur mesure. L'avion est conçu pour transporter du H₂SO₄ haute température, qui est évaporé avant d'être injecté dans un seul panache de moteur extérieur. Des profils de vol optimisés sont produits pour chaque scénario d'injection, impliquant tous une montée initiale vers une étape de dispersion aller à 20 km d'altitude, suivie d'une étape de dispersion retour à une altitude supérieure de 20,5 km. Tous les scénarios envisagés se révèlent réalisables sur les plans technologique et logistique. Cependant, les résultats démontrent qu'atteindre des taux de dispersion élevés du panache de moteur est primordial pour maîtriser l'échelle des systèmes de largage SAI basés sur l'injection directe de H₂SO₄ et pour maintenir leur compétitivité par rapport aux systèmes basés sur l'injection de SO₄.

Janssens, M., de Vries, I.E., Hulshoff, S.J. et al. Un système de diffusion spécialisé pour les aérosols sulfatés stratosphériques : conception et exploitation. Climatic Change 162, 67–85 (2020). https://doi.org/10.1007/s10584-020-02740-3

https://zerogeoengineering.com/2025/a-specialised-delivery-system-for-stratospheric-sulphate-aerosols/