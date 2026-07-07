Voiture électrique : Halte au désastre du tout électrique !

Pétition au Premier ministre

L’Europe a décidé d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Au lieu de nous sortir de cette décision idéologique, à l'heure où tous les constructeurs et plusieurs partis politiques réclament son assouplissement, votre gouvernement fait tout pour forcer les conducteurs à adopter les voitures électriques : votre "Plan d'électrification", financé à nos frais - 4,3 milliards par an -, vise même 2 voitures neuves sur 3 électriques dès 2030.

Vu que les voitures électriques pénalisent les conducteurs sur tous les plans :

Elles sont plus chères (+ 35 à 55 % en moyenne). Leur autonomie est limitée (sauf haut de gamme), obligeant à de longs arrêts pour recharger et rallongeant les temps de trajet. Sachant que l’État taxera assurément l’électricité pour compenser le manque à gagner des taxes sur le carburant, une recharge finira par coûter aussi cher qu’un plein - c’est déjà parfois le cas sur autoroute.

Vu que cette politique fait peser des menaces terribles sur l’industrie automobile européenne et les 2 millions d’emplois qui en dépendent en France :

Les ventes de voitures électriques étant inférieures aux quotas imposés par l'Europe, les constructeurs risquaient, dès 2025, 15 milliards d’euros de sanctions avec les dégâts sociaux et économiques qu’on imagine. Et même si l'Europe a très légèrement assoupli sa position en étalant les objectifs sur plusieurs années, le tout électrique fait le jeu des constructeurs chinois qui dominent ce marché.

En outre, en imposant le "zéro émission à l'échappement" et le tout électrique, l'Europe affaiblit ses constructeurs face à ses concurrents qui, eux, peuvent innover dans les véhicules et les technologies de demain (électrique alimenté par du thermique, carburants alternatifs, etc.) qui permettront des gains environnementaux sans sacrifier les conducteurs.

Vu que cette politique nous est imposée à nos frais, à un coût exorbitant :

Le tout électrique coûte extrêmement cher au contribuable en subventions diverses et variées : selon la Cour des comptes, 17 800 € par voiture électrique vendue grâce au bonus écologique, à 80 % des voitures étrangères.