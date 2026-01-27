Un gradient de température comme celui-ci, typique d'un cycle hydrologique naturel, est entièrement artificiel.

Vous me dites donc que cette carte, là, prouve que cette tempête de neige qui traverse les États-Unis en pleine vague de froid est un phénomène artificiel. Expliquez-moi ce que je vois et comment elle démontre que cette configuration météorologique est créée de toutes pièces.

Si vous remontiez 20 ans en arrière, vous ne trouveriez jamais rien qui y ressemble, même de loin. Dans l'hémisphère nord, les variations de température se font d'ouest en est à cause de l'effet Coriolis dû à la rotation de la Terre, n'est-ce pas ? Alors comment expliquer des températures record à l'ouest et à l'est ? C'est tout simplement faux. Ils utilisent donc des dômes de haute pression, des installations de transmission de fréquence qui sont de véritables armes de destruction massive, comme HAARP en Alaska. Ils peuvent surchauffer l'ionosphère, créant ainsi un énorme renflement en expansion dans l'atmosphère, de haut en bas. Cela crée un dôme de haute pression dans l'hémisphère nord, qui fait tourner les courants d'air d'altitude dans le sens horaire. Imaginez cette tache rouge, cette zone de températures supérieures à la normale ou record, comme un dôme de haute pression qui tourne dans le sens horaire, entraînant avec lui toute l'humidité du Pacifique ou de la zone de basse pression située en dessous. Ils font donc tourner l'humidité vers l'ouest, la nucléant chimiquement. Ce sont des procédés brevetés, soit dit en passant, qui utilisent des matériaux à réaction endothermique. Le gouvernement chinois a ouvertement annoncé qu'il faisait exactement cela à grande échelle. Tous les grands médias en ont parlé, mais si vous en parlez ici, ils vous marginalisent. Ils ensemencent donc ces nuages ​​d'humidité avec des avions de génie climatique. Pas des avions monomoteurs à hélice, mais des avions qui larguent 100 tonnes de produit en une seule charge utile. Et ces éléments à réaction endothermique, dans de nombreux cas, parce que cette humidité est maintenant si chaude, atteignent la surface. Jimmy avant que ça ne se forme, et c'est pourquoi vous allez avoir des tempêtes de verglas massives et extrêmement destructrices, car ces matériaux ne se forment qu'une fois qu'ils atteignent la surface. Et encore une fois, ce n'est pas naturel d'avoir une zone de transition pour une tempête de verglas entre l'humidité chaude record qui migre et les différentes formes de matériaux gelés à nucléation chimique à l'automne.



