Temps artificiel aux Etats-Unis
Transcription en français ci-dessous
Un gradient de température comme celui-ci, typique d'un cycle hydrologique naturel, est entièrement artificiel.
Vous me dites donc que cette carte, là, prouve que cette tempête de neige qui traverse les États-Unis en pleine vague de froid est un phénomène artificiel. Expliquez-moi ce que je vois et comment elle démontre que cette configuration météorologique est créée de toutes pièces.
Si vous remontiez 20 ans en arrière, vous ne trouveriez jamais rien qui y ressemble, même de loin. Dans l'hémisphère nord, les variations de température se font d'ouest en est à cause de l'effet Coriolis dû à la rotation de la Terre, n'est-ce pas ? Alors comment expliquer des températures record à l'ouest et à l'est ? C'est tout simplement faux. Ils utilisent donc des dômes de haute pression, des installations de transmission de fréquence qui sont de véritables armes de destruction massive, comme HAARP en Alaska. Ils peuvent surchauffer l'ionosphère, créant ainsi un énorme renflement en expansion dans l'atmosphère, de haut en bas. Cela crée un dôme de haute pression dans l'hémisphère nord, qui fait tourner les courants d'air d'altitude dans le sens horaire. Imaginez cette tache rouge, cette zone de températures supérieures à la normale ou record, comme un dôme de haute pression qui tourne dans le sens horaire, entraînant avec lui toute l'humidité du Pacifique ou de la zone de basse pression située en dessous. Ils font donc tourner l'humidité vers l'ouest, la nucléant chimiquement. Ce sont des procédés brevetés, soit dit en passant, qui utilisent des matériaux à réaction endothermique. Le gouvernement chinois a ouvertement annoncé qu'il faisait exactement cela à grande échelle. Tous les grands médias en ont parlé, mais si vous en parlez ici, ils vous marginalisent. Ils ensemencent donc ces nuages d'humidité avec des avions de génie climatique. Pas des avions monomoteurs à hélice, mais des avions qui larguent 100 tonnes de produit en une seule charge utile. Et ces éléments à réaction endothermique, dans de nombreux cas, parce que cette humidité est maintenant si chaude, atteignent la surface. Jimmy avant que ça ne se forme, et c'est pourquoi vous allez avoir des tempêtes de verglas massives et extrêmement destructrices, car ces matériaux ne se forment qu'une fois qu'ils atteignent la surface. Et encore une fois, ce n'est pas naturel d'avoir une zone de transition pour une tempête de verglas entre l'humidité chaude record qui migre et les différentes formes de matériaux gelés à nucléation chimique à l'automne.
Transcription en français ci-dessous
Je ne saurais trop insister sur l'ampleur de cette crise. Ce que nous avons fait, et je tiens à ce que vous le compreniez bien, c'est que lorsque je dis que BlackRock est derrière tout ça, cela ne signifie pas forcément que BlackRock a signé le contrat. BlackRock contrôle la moitié du monde, donc il y a forcément une filiale avec quatorze niveaux de protection pour s'assurer que BlackRock ne soit pas prise la main dans le sac.
Il s'agit probablement d'une série de filiales qui s'associent et passent des contrats avec des gouvernements du monde entier. Tout cela se fait dans le cadre d'un projet de gouvernance mondiale. C'est un phénomène mondial.
Et vous pouvez être sûrs que tous les signataires des Accords de Paris et autres instances similaires y participent, et les États-Unis aussi, n'est-ce pas ? Joe Biden a sans aucun doute donné son accord. J'en ai parlé il y a longtemps : si Joe Biden a déclaré l'urgence climatique comme une crise de sécurité nationale, c'est parce qu'il savait qu'en agissant ainsi, il pourrait instrumentaliser l'armée, le département de la Défense, la CIA et ses services de renseignement, et que ce serait impossible à tracer. Ces traînées chimiques se sont considérablement intensifiées sous Biden à cause de ça, n'est-ce pas ? Il a donc traité la situation comme une urgence de sécurité nationale, car ainsi, personne ne peut les suivre, personne ne peut les retracer, personne ne peut les prouver. Enfin, c'est ce qu'ils croient.
Je ne saurais trop insister sur l'ampleur de cette crise.