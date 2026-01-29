Grande-Bretagne : Oxyde de graphène dans le traitement des eaux usées ?

Je n'ai que trois minutes. Je vais faire court. Une entreprise vient de remporter un contrat pour ajouter de l'oxyde de graphène à notre eau, ce qui est extrêmement cancérigène car c'est une technologie toute nouvelle. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici les effets de l'oxyde de graphène sur votre corps. Veuillez mettre la vidéo en pause et lire. Oui, encore plus. Oui. Bon, mais qu'est-ce que c'est ? Ils viennent de remporter un contrat pour utiliser la technologie du graphène dans le traitement de l'eau. Une entreprise technologique britannique a obtenu le premier contrat commercial pour le traitement des eaux usées. Donc, cette saleté va finir dans les rivières, tuant toute vie, et ensuite, elle finira dans votre eau potable, si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce censé être utilisé pour le traitement des eaux usées ? Les premières applications concernaient les produits de blanchisserie industrielle, l'agroalimentaire et l'industrie laitière. L'entreprise britannique G20 Water Technologies a décroché son premier contrat commercial pour la filtration améliorée et la membrane utilisant de l'oxyde de graphène. Ils ont donc remporté le contrat. C'est officiel.





Ils sont en train de le mettre en place. Oh, et gardez un œil sur cette entreprise malfaisante, car ce n'est plus G20 Water Technologies qui a changé le nom sur sa déclaration fiscale auprès du HMRC. Je vais vous montrer ceci. Donc, si All Limited, oui, anciennement connue sous le nom de G20 Water Treatment, c'est une société privée à responsabilité limitée enregistrée. Oui. Eh bien, quel est ce nom qu'ils utilisent publiquement ? Maintenant dissous. Eh bien, à quoi sert cette exonération totale d'impôts ?





Non seulement vous nous empoisonnez, mais vous ne payez pas d'impôts dessus. Car les bâtiments de ce type ne ressemblent pas à ça, du moins à ma connaissance. Quelqu'un manigance quelque chose de louche. Et ce sont ces gens qui essaient d'empoisonner vos familles pour un gain rapide. Il y a une autre personne impliquée. C'est une ressortissante chinoise. Ils sont basés en Californie.





Vous pouvez la trouver sur les déclarations fiscales du HMRC, car je les ai trouvées. Je ne trouve aucune photo d'elle, c'est étrange. Et puis je vous ai montré les preuves qu'ils ont remporté le contrat pour le rejeter dans l'eau. Mais ils ne le mettent pas dans l'eau potable. Ils l'utilisent dans des processus comme la lessive. Où vont les eaux usées de votre lessive ? Dans ce genre de stations d'épuration ? Une partie de l'eau est récupérée et réutilisée pour l'eau potable, le reste est rejeté dans nos putains de rivières. Donc, non seulement ils essaient de nous tuer, mais ils essaient de détruire tout l'écosystème du pays, encore plus qu'en déversant des eaux usées dans l'eau.

https://www.watertechonline.com/industry/article/14207913/g2o-water-technologies-contract-approved-to-use-graphene-oxide-to-coat-water-filtration-membranes