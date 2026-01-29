« Une vérité qui dérange » d’Al Gore fête ses 20 ans, et son plus grand désastre réside dans ses prédictions toutes erronées.

Il y a vingt ans, lundi, le documentaire de l’ancien vice-président Al Gore sur le réchauffement climatique, « Une vérité qui dérange », était présenté en avant-première au Festival du film de Sundance et reçut une ovation debout . Sorti en salles en mai suivant, ce documentaire de 2006 a engrangé plus de 25 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Le film de Gore a été un catalyseur majeur du mouvement écologiste et a suscité une vive inquiétude quant au réchauffement climatique après sa sortie. Il a laissé aux spectateurs l’impression que l’humanité fonçait droit vers un avenir dystopique sur une planète étouffante sous des températures insupportables, où les phénomènes météorologiques extrêmes provoquaient des catastrophes fréquentes.

Près de treize ans jour pour jour après sa publication, la députée Alexandria Ocasio-Cortez, du Parti démocrate de New York, affirmait que le monde prendrait fin dans douze ans – vraisemblablement dans cinq ans – à cause de la combustion des énergies fossiles.

Matt Wielicki, a confié à Just the News avoir projeté « Une vérité qui dérange » à ses étudiants. Avec le temps, il a commencé à remettre en question le discours pessimiste et catastrophiste que Gore présente dans son film, a-t-il expliqué.

« Les gens ont pris ça comme point de départ, et ils ont continué à aller toujours plus loin avec cette idée », a déclaré Wielicki.

Le film de Gore, cependant, était truffé de prédictions qui se sont avérées fausses, et il est probable que le monde ne prendra pas fin en 2031, comme l’avait prédit Ocasio-Cortez.

Parmi les prédictions de Gore dans le documentaire, il annonçait que le Kilimandjaro, en Afrique, serait totalement déneigé d’ici 2016. En 2020, le New York Times rapportait que la neige persistait sur cette montagne de 5 800 mètres, malgré les prédictions de Gore. Mais le documentaire avait incité certains à se précipiter pour gravir la montagne avant la fonte des neiges. À leur grande surprise, les touristes découvrent aujourd’hui des glaciers encore présents.

Gore prédit également que le parc national des Glaciers deviendrait « le parc autrefois connu sous le nom de Glacier » une fois toute la glace fondue sous l’effet des températures caniculaires qui allaient s’abattre sur l’humanité. Cette affirmation eut un impact considérable et les agences fédérales commencèrent à étudier de près les glaciers.

