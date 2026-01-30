Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Le vent tourne pour les éoliennes, causes de problèmes de santé

30 Janvier 2026, 18:46pm

France-Soir le 29 janvier 2026 - 15:20


 

Le 13 novembre, à Strasbourg, une décision judiciaire est venue fissurer l'image trop lisse des éoliennes. Le tribunal judiciaire a reconnu un lien direct entre l’exploitation d’un parc éolien et la dégradation de l’état de santé d’une riveraine de la Somme.

Il aura fallu des années de plaintes, d’expertises et de scepticisme pour que la justice pose un mot clair sur un malaise diffus. « Le tribunal retient que le fonctionnement des éoliennes implantées à proximité de l’habitation de Mme X est la cause directe et certaine du stress et de l’anxiété ressentis par l’intéressée», écrivent les juges. Une formulation rare, saluée par l’avocat de la plaignante, Me Philippe Bodereau, qui estime que « pour la première fois », un lien juridique est établi entre éoliennes et troubles de santé.

Vertiges, troubles du sommeil, anxiété chronique, difficultés de concentration... Ces symptômes, apparus après l’installation de douze mâts à proximité immédiate du domicile du couple, ont été documentés par un neurologue. Comme l'explique Le Figaro, son rapport souligne la disparition des céphalées lorsque la patiente s’éloigne du site ou lorsque les machines sont arrêtées. Pour étayer la démonstration, plusieurs études internationales ont été versées au dossier, dont celle du docteur Nissenbaum, menée dans le Maine, qui établit une corrélation entre distance aux éoliennes, troubles du sommeil et dépression.

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-vent-tourne-pour-les-eoliennes-causes-de-problemes-de-sante


 

