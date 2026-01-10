Grève des médecins : les syndicats boudent la ministre de la Santé

France-Soir avec AFP Publié le 10 janvier 2026 - 10:40





Les syndicats de médecins libéraux en grève depuis lundi ont rejeté la proposition de rendez-vous en marge de leur manifestation parisienne samedi, que leur avait adressée la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

L'ensemble de l'intersyndicale "a décidé de ne pas se rendre" au rendez-vous proposé vendredi par Stéphanie Rist, "qui ne nous semble pas de nature à modifier le cours des lois votées ou des projets de loi en attente de vote", écrivent les syndicats dans une lettre commune à Mme Rist, diffusée vendredi soir.

"Votre ministère sait depuis longtemps les points bloquants dont vous n'avez pas pu ou su ou voulu empêcher le vote", ont-ils ajouté.

Les syndicats vont continuer "leurs travaux en vue de convaincre les parlementaires, les ministres et surtout les patients de la mauvaise direction impulsée au système de soins, et des moyens de la redresser".

L'ensemble des syndicats représentatifs de médecins libéraux a appelé à la grève du 5 au 15 janvier, un mouvement qui doit aller crescendo avec notamment de nombreuses fermetures de blocs opératoires de cliniques privées lundi, mardi et mercredi.

Les médecins dénoncent de multiples "politiques qui les piétinent", dont un budget de la Sécurité sociale jugé insuffisant, une limitation des prescriptions d'arrêt de travail ou des mesures permettant de contourner les négociations conventionnelles entre la profession et l'Assurance maladie.

La suite :





https://www.francesoir.fr/politique-france/greve-des-medecins-les-syndicats-boudent-la-ministre-de-la-sante