James O'Keefe à Davos

Juste derrière moi, il y a l'hôtel Post. Je vais y entrer. Il y a un moyen assez économique de rafraîchir l'air.

Ah oui. Quelqu'un a remarqué ma perruque, il faut qu'on se tire d'ici. Comment allez-vous, monsieur ? Et je soutiens le travail que vous faites.

Je soutiens ce que vous faites. Parce qu'ils ont dit que Black Rock était derrière tout ça. Quelqu'un a remarqué ma perruque, il faut qu'on se tire d'ici.

Nous sommes en Suisse, à Davos, au sommet d'une montagne, en train de déguster une terrine de pommes de terre truffée, enveloppée dans une sauce aux légumes, avec une salade d'endives frisées et une vinaigrette aux fruits des bois. On a donc décidé de faire nos valises, de recruter des agents infiltrés, des caméras cachées, et d'infiltrer le Forum économique mondial, ou VEF, comme disent certains Suisses. VEF, on en a entendu parler.

Certains de ces gens ressemblent vraiment à des méchants de James Bond, réunis pour discuter de moyens de s'enrichir. Alors, que se passe-t-il vraiment, que disent-ils vraiment ? Nous allons vous y emmener. Nous avons aussi créé un faux site web et une fausse entreprise appelée Climate Systems Engineering Group.

Notre site web affichait des tas de cartes de visite. Nous y parlions de notre travail sur le climat, mené pour le compte de gouvernements. Nous avions des fonds d'investisseurs.

Nous voulions financer des projets similaires au nôtre et observer les réactions. Nous quittons donc Bad Ragas, en Suisse, pour Davos, comme l'appellent les Suisses.

Comme vous pouvez le constater, le paysage est magnifique. Nous devons passer le contrôle de sécurité. Nous allons leur dire que nous allons skier, ce qui était le cas, à Pizol.

Avec un peu de chance, cela nous permettra d'entrer en ville sans problème. Nous nous faisons passer pour Climate Systems Engineering Group, une entreprise qui cherche à injecter du dioxyde de soufre dans la stratosphère pour bloquer les rayons du soleil. Cela contribuera à refroidir l'environnement.

Voilà notre couverture à Davos. D'abord, la sécurité était absolument incroyable à Davos. Des hommes armés partout.

Il y avait même un point de contrôle de sécurité sur le chemin. Pour notre première étape, nous nous sommes faufilés dans le Post Hotel, où se tenait un événement sur l'accélération des initiatives climatiques. Nous avons pu entrer sans problème.

Vous me voyez arriver à l'événement avec ma collègue, ma sœur, dans le cadre de ce groupe d'ingénierie des systèmes climatiques. Nous nous promenons dans les locaux. Nous pouvons aller aux stands.

À l'intérieur de l'hôtel, nous avons rencontré une femme nommée Sarah Lemnier, qui nous a parlé de son travail sur la mise en place de taxes carbone et de crédits carbone pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers du monde entier. Un guitariste jouait une version lyrique de John Lennon juste derrière nous pendant notre conversation. Veuillez nous excuser pour la distorsion du son.

Sarah se vante même de faire partie de l'un des plus grands innovateurs en matière de taxes climatiques au Royaume-Uni. Autrement dit, ils développent de nouvelles façons de taxer les particuliers et les gouvernements sur leur consommation de carbone. Leur idée de réduire les émissions de carbone est donc d'en tirer profit. Nous étudions les taxes carbone.

Nous nous intéressons aux crédits carbone. Plus précisément, nous étudions les marchés de la performance. Nous nous penchons notamment sur le CBAM, l'un des crédits carbone les plus importants.

Le CBAM, ou ajustement carbone aux frontières, est un nouveau dispositif de l'Union européenne qui consiste à appliquer des taxes carbone supplémentaires à chaque produit importé ou exporté. Cela inclut l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais, l'électricité et l'hydrogène. Nous aidons les pays concernés à mettre en œuvre une partie de cette taxation.

Nous collaborons également avec des entreprises afin de leur proposer de nouvelles sources de revenus et de renforcer leur modèle économique. Par exemple, nous nous intéressons à SIBA et nous étudions comment aider les entreprises d'Amérique latine, d'Afrique et d'Inde à décarboner leurs opérations afin qu'elles restent compétitives à l'exportation vers l'Europe. Enfin, nous travaillons avec d'importantes fondations et des partenaires de développement, tels que des institutions, pour structurer des véhicules d'investissement qui nous permettent de mobiliser et d'utiliser davantage de capitaux.

Le lendemain, grâce aux échanges lors de cet événement, nous avons été conduits à un autre événement sur la promenade. Avec notre groupe fictif de climato-ingénierie, nous avons été invités au Clean Tech Forum. Vous voyez ce panneau ? Nous allons le suivre jusqu'en haut de la colline pour essayer d'assister à l'événement.

L'événement s'appelle le Global Clean Tech Forum. Je vais prendre le téléphérique jusqu'en haut de la colline pour que nous puissions sortir de la voiture. Prêts ? Nous nous sommes dirigés vers le téléphérique, à la recherche de l'hôtel Schlazlap.

Suivez-moi à l'intérieur de ce lieu privé de Davos. Davos est absolument bondée. Il faut environ deux heures et demie, peut-être trois heures, rien que pour entrer dans la ville depuis l'extérieur.

Pour accéder à un lieu, nous devons prendre le téléphérique jusqu'en haut. Alors, nous allons prendre le téléphérique. Dans un établissement appelé l'hôtel Schlazlap, situé au sommet de la montagne à Davos, en Suisse, se trouvaient des dizaines d'entrepreneurs sur une scène dirigée par ce type, Balbir Hussain, qui ressemble un peu à un méchant de James Bond avec sa canne,

Balbir clame haut et fort que Blackrock est à l'origine de tout cela. C'est un moment vraiment exceptionnel dans l'histoire de Davos. Et je le pense sincèrement.

Blackrock est avec nous. J'avais aperçu ces pavillons sur la promenade, où chaque entreprise avait son emplacement. Il y avait Palantir, Accenture, Deloitte et Blackrock.

Je me suis approché du pavillon Blackrock, j'ai engagé la conversation avec l'agent de sécurité et je l'ai remercié pour l'excellent travail accompli par Blackrock. Comment allez-vous, monsieur ? À quelle heure ouvrez-vous demain ? C'est seulement pour le petit-déjeuner. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire pendant la pause déjeuner.

Il n'est pas possible de passer la nuit ici. Oui, j'étais justement à l'un des événements et je soutiens pleinement votre travail. Je soutiens ce que vous faites, car on m'a dit que Blackrock était à l'origine de tout ce qui concerne le climat, et j'apprécie vraiment cela.

Vous avez Blackrock derrière nous. On s'attendait à ce qu'on se fasse rire au nez à Davos, en Suisse, avec notre truc absurde, voire ridicule, ma perruque et mes petites cigarettes européennes ridicules. Mais à notre grande surprise, presque tout le monde a pris ça au sérieux et nous a fait part de son expérience en matière de modification du climat, d'IAS, de ses motivations et de ses intérêts. On nous a dit qu'ils étaient intéressés à travailler avec nous, à investir dans notre entreprise ou inversement. On a même parlé à un Suédois qui a trouvé ça absolument fantastique.

Donc, on investit dans ces technologies pour lutter contre le réchauffement climatique. L'effet du dioxyde de soufre dans l'atmosphère contribuera à freiner ce réchauffement, et les particules restent en suspension dans l'air pendant un an. D'ailleurs, on discute avec des constructeurs aéronautiques pour voir s'ils peuvent diffuser une partie de notre technologie dans l'atmosphère pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. On n'aime pas utiliser le terme « ingénierie climatique ».

Ça fait peur aux gens. Bien sûr, mais pour moi, en tant qu'ingénieur, je pense que c'est exactement ce que vous faites. Oh oui.

On peut parler d'ingénierie financière, et j'imagine qu'il y a aussi l'ingénierie climatique, car elle implique une approche plus scientifique. Oui, tout à fait. Vous êtes ingénieur.



Vous comprenez. Et vous venez de Suède, n'est-ce pas ? Nous n'aimons pas utiliser le terme « chemtrails ».

Alors, comment l'appelez-vous ? Eh bien, nous parlons d'injection d'aérosols, d'aérosols. Ce sont des sortes de petites gouttelettes qui se forment dans l'air et y restent pendant un an. On peut comparer cela à une sorte de mini-éruption volcanique.

Les carburants d'aviation contiennent du soufre, ce qui crée naturellement des émissions de dioxyde de soufre et a un effet refroidissant. Or, un certain Kennedy Ritchie, qui dirige une entreprise appelée 4Air, a pris la parole sur scène et déclare sur son site web vouloir, je cite, « décarboner l'industrie aéronautique ». Il m'a dit qu'il essayait d'éliminer complètement les traînées de condensation, puis il a évoqué l'ensemencement des nuages.

Une grande partie de ce travail est en fait réalisée par l'armée, qui pratique ce genre d'opérations régulièrement. Avez-vous déjà travaillé avec eux ? Non, car ils sont assez discrets sur leurs procédures. Vous n'avez jamais entendu parler du dioxyde de soufre ? Si.

Vous en avez entendu parler, d'accord. C'est en fait assez peu coûteux. Ah oui.

La possibilité d'envoyer du dioxyde de soufre dans l'atmosphère est en fait un moyen assez économique de refroidir la Terre. Ah oui. C'est impressionnant qu'une ou deux personnes puissent le faire.

Il est allé un peu plus loin. Il a dit que ce serait intéressant si les gouvernements commençaient à le faire intentionnellement sur les territoires des autres, comme si on commençait à modifier le climat, pour le meilleur ou pour le pire. Le projet le plus proche que je connaisse s'appelle l'Observatoire aéroporté de la neige.

Ils font d'autres types de surveillance météorologique, je ne dirais pas de modification, mais plutôt de surveillance de la haute atmosphère. Alors, d'après le site web d'Airborne, c'est ce que Richie nous présente : une technologie qui mesure l'épaisseur de la neige, son équivalent en eau, et fournit des données très précises sur le manteau neigeux. Il s'agit d'une application commerciale dérivée de la technologie de surveillance de la neige du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, utilisée pour aider les gestionnaires de l'eau et les scientifiques. Plus tôt dans la journée, Al Gore et Larry Fink étaient dans cette même pièce, et nous y sommes maintenant pour discuter de géo-ingénierie, de modification du climat et des traces laissées par les avions. On se demande ce qui se passe.

Je ne veux pas de salade. De l'oxyde d'aluminium dans ma salade ? Vous plaisantez ? Répétez ! De l'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium fait partie de ce cocktail infernal qu'ils répandent au-dessus de nos têtes.

Pour l'instant, le déguisement fonctionne. Personne ne me reconnaît.

Au contraire, les gens sont très serviables et me donnent leurs cartes de visite. Notre caméraman, lui, s'est fait virer. On a des caméras cachées, alors restez connectés.

Beaucoup de personnes présentes à Davos ne sont clairement pas des fans de Donald Trump. Je l'appelle d'ailleurs « l'Homme Orange Méchant » à plusieurs reprises, notamment dans différents bureaux.

Des gens des Nations Unies. Personne ne semblait apprécier Donald Trump, qui sera à Davos mercredi.

Quand arrive l'Homme Orange ? Son équipe est déjà là. Il prend la parole mercredi à 14 h. Vraiment ? Je n'y serai pas.

Son nom n'était pas Lipton Iced Tea. C'était juste High Tea. On se doutait bien qu'il prendrait un Low Tea.

Mais il a travaillé aux Nations Unies pendant plus de 16 ans. Salut ! Jay, ravi de te voir.

Il travaille où ? Aux Nations Unies. Oh, c'est génial ! Oui, je travaille à l'ONU depuis environ 16 ans.

Tu fais de la sensibilisation au changement climatique ? Oui. Ah bon ? Enfin, l'ONU s'occupe de tout le reste. On travaille au sein de la division du secteur privé de l'ONU et on collabore avec plus de 54 000 entreprises, donc il y en a forcément une qui est très bien.

En fait, dans le cadre de nos fonctions, on n'est pas vraiment autorisés à commenter. Oui, oui, oui, oui. Lors d'une des rencontres les plus surprenantes et intéressantes que j'ai eues ici à Davos, j'ai rencontré un Danois qui travaille avec la DARPA.

Il s'agit de la Defense Advanced Research Projects Agency (Agence pour les projets de recherche avancée de défense). Il a évoqué le fait que son entourage serait tenté de créer ce qu'il appelle de la pluie artificielle. Il a également mentionné qu'il travaillait avec des agences gouvernementales.

Nous étudions des technologies de pointe pour la création d'une plateforme de pluie. Impressionnant ! Nous collaborons avec Laser Light Communications, la DARPA et d'autres projets.

J'en ai entendu parler. C'est du sérieux. Travaillez-vous sur les risques climatiques ? L'atténuation des risques climatiques, oui, un peu.

Un peu ? Oui, oui. Vous en faites ? Que faites-vous, en gros ? Nous levons des fonds, nous structurons des brevets. Je veux dire, faites-vous de la modification du climat ou de la géo-ingénierie ? Pas directement.

Indirectement ? Non, mais avez-vous une entreprise dans votre portefeuille qui produit de la pluie artificielle ? Oui, nous investissons là-dedans. Oui, oui, oui. Et vous connaissez ça ? Les injections d'aérosols stratosphériques (IAS) ? Oh oui, oui.

Et le dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Donc, oui, la pluie artificielle, nous travaillons dans ce domaine, oui. Depuis les États-Unis ? Exactement, la Floride.

La Floride. Avez-vous déjà travaillé indirectement sur la pluie artificielle ? Non, pas encore. Pas encore ? Envisagez-vous de le faire ? Il y a peut-être des personnes dans mon entourage qui seraient intéressées.

Aux États-Unis ? Oui. Et en Europe, en Europe centrale. Bien.

J'aimerais bien. Et même en Afrique. Je connais des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays africains, de manière tout à fait légitime.

Cet homme semblait vouloir nier toute implication, disant qu'ils n'en parleraient jamais publiquement, mais il a dit être très intéressé par une collaboration avec nous. Je suis en train de mettre en place un projet pilote spatial pour envoyer un ami, au nom de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis, travailler sur des missions spatiales au sol au service des pays arabes. Waouh.

Et nous allons travailler avec le roi de Malaisie pour créer une ville spatiale. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Peut-être.

Ça dépend de votre éthique et de vos aptitudes. Je comprends. La DARPA, qui dépend du Département de la Guerre, du Département de la Défense et du Pentagone, étudie les phénomènes atmosphériques comme la propagation de l'énergie et le contrôle de la glace.

Elle se concentre sur la détection, la compréhension et l'atténuation des effets du froid. À notre connaissance, la DARPA n'a jamais annoncé publiquement de projet de création de pluie artificielle. Il est extrêmement rare de rencontrer un responsable qui aborde ce genre de sujet.

À ce moment-là, quelqu'un a commencé à me montrer du doigt, alors j'ai filé. Je crois qu'elle a remarqué votre perruque, alors je pense qu'on devrait y aller. Quelqu'un a remarqué ma perruque, alors il faut qu'on se tire d'ici.

Bon, on revient tout juste de Davos. Je suis en lieu sûr. Je ne peux pas dire où je suis exactement, mais oui, on a parlé à beaucoup de gens.

Etonnamment, la perruque a lancé la conversation. J'ai parlé à deux types des Nations Unies. J'ai aussi discuté avec plusieurs entrepreneurs qui travaillent sur du carburant d'aviation propre.

Ça s'appelait SAF. Et j'ai parlé à un Danois, et c'était incroyable parce qu'il a dit qu'ils envisageaient de créer de la pluie artificielle. Il travaille avec la DARPA, une agence de défense du Pentagone, le département de la Guerre, et avec des gens du genre « des lettres, des trucs à trois lettres ». Pendant que j'enregistrais, un fermier du coin s'approche et me dit qu'il veut tirer sur Trump.

Vous êtes Américain ? Américain. Trump est un clown. Vous n'aimez pas les Américains ? C'est le meilleur endroit pour tirer.

Je vais juste prendre une photo. Tirer sur le président ? J'allais dire de prendre la photo de la montagne, et ce type me dit de tirer sur le président. C'est une tourelle.

Il va le faire sauter. Boum, boum, boum, boum, boum, boum. Ouais, c'est… Voici un nouvel épisode de « Le Prix de ma Vie » avec James O'Keefe, tous les mardis à 13h, heure de l'Est des États-Unis.

Nous vous emmenons au cœur d'une grande institution. Rendez-vous mardi prochain à 13h. À ne pas manquer !

Nous vous emmenons là où aucun journaliste n'ira, sous couverture. Nous observons. Nous attendons.

Il faut se méfier de ces Suisses, car ils pourraient…

On pourrait tirer sur le président avec cette tourelle. À la prochaine.